Подразделениями спасателей области было развернуто палатки Памир-30 на въездах и выездах в Черновицкую область.

В Черновицкой области развернули большие спецпалатки на въездах и выездах региона. Об этом сообщил начальник управления ГСЧС в Черновицкой области Сергей Михайлюк на своей Facebook-странице.

"С целью подготовки к введению карантинных мероприятий на территории Черновицкой области подчиненными подразделениями Управления ГСЧС было развернуто палатки "Памир-30" на въездах и выездах в Черновицкую область", - написал Михайлюк.

Он уточнил, что палатки установили для подготовки к карантинным мероприятиям. Также были опубликованы фото установленных палаток.

Cмотрите фотогалерею: В Черновицкой области ГСЧС установила спецпалатки

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