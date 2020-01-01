В Черновицкой области ГСЧС установила спецпалатки
В Черновицкой области развернули большие спецпалатки на въездах и выездах региона. Об этом сообщил начальник управления ГСЧС в Черновицкой области Сергей Михайлюк на своей Facebook-странице.
"С целью подготовки к введению карантинных мероприятий на территории Черновицкой области подчиненными подразделениями Управления ГСЧС было развернуто палатки "Памир-30" на въездах и выездах в Черновицкую область", - написал Михайлюк.
Он уточнил, что палатки установили для подготовки к карантинным мероприятиям. Также были опубликованы фото установленных палаток.
Cмотрите фотогалерею: В Черновицкой области ГСЧС установила спецпалатки
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