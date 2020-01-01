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В Черновицкой области ГСЧС установила спецпалатки

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Подразделениями спасателей области было развернуто палатки Памир-30 на въездах и выездах в Черновицкую область.
В Черновицкой области установили спецпалатки
В Черновицкой области установили спецпалатки
facebook.com/smikhajjljuk

В Черновицкой области развернули большие спецпалатки на въездах и выездах региона. Об этом сообщил начальник управления ГСЧС в Черновицкой области Сергей Михайлюк на своей Facebook-странице.

"С целью подготовки к введению карантинных мероприятий на территории Черновицкой области подчиненными подразделениями Управления ГСЧС было развернуто палатки "Памир-30" на въездах и выездах в Черновицкую область", - написал Михайлюк.

Он уточнил, что палатки установили для подготовки к карантинным мероприятиям. Также были опубликованы фото установленных палаток.

Ранее сообщалось, что в Черновцах рассказали о количестве подозрений на COVID-19.

 

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Теги: карантин, Коронавирус, Черновицкая область, ГСЧС, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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