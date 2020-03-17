Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Хотел похитить мальчика: В столице поймали педофила

Комментариев: 1
Мужчина пытался похитить ребенка.
Фото злоумышленника
Фото злоумышленника
facebook.com/KyivOperativ

Вчера, 16 марта в Киеве на проспекте Василия Порика неизвестный мужчина пытался похитить мальчика.

Читай также: В Одессе коп изнасиловал несовершеннолетнюю, находившуюся в розыске

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Отмечается, что педофил схватил ребенка и пытался убежать, но ему помещала мать мальчика.

Тот испугался и убежал, но потом забежал в подъезд и, перепутав мужчину с ребенком, пытался совершить с ним насильственный половой акт. Конечно же, мужчина дал ему хорошую отпор и вызвал полицию, - написал автор публикации.

Читай также: В Запорожье мужчина изнасиловал двух 10-летних мальчиков

Копы, которые прибыли на вызов, задержали злоумышленника. 

Напомним, туристы сняли порно в храме Мьянмы: их разыскивает полиция. Сообщается, что нарушителями являются итальянцы.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: педофил, Киев, похищение ребенка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Krom14    17.03.2020, 13:06
Оценка:  +2
Krom14
Да прибивать этих уродов надо на месте!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь