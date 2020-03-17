Хотел похитить мальчика: В столице поймали педофила

Мужчина пытался похитить ребенка.

Вчера, 16 марта в Киеве на проспекте Василия Порика неизвестный мужчина пытался похитить мальчика.

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Об этом сообщает Киев Оперативный.

Отмечается, что педофил схватил ребенка и пытался убежать, но ему помещала мать мальчика.

Тот испугался и убежал, но потом забежал в подъезд и, перепутав мужчину с ребенком, пытался совершить с ним насильственный половой акт. Конечно же, мужчина дал ему хорошую отпор и вызвал полицию, - написал автор публикации.

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Копы, которые прибыли на вызов, задержали злоумышленника.

Напомним, туристы сняли порно в храме Мьянмы: их разыскивает полиция. Сообщается, что нарушителями являются итальянцы.

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