Хотел похитить мальчика: В столице поймали педофила
Вчера, 16 марта в Киеве на проспекте Василия Порика неизвестный мужчина пытался похитить мальчика.
Читай также: В Одессе коп изнасиловал несовершеннолетнюю, находившуюся в розыске
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Отмечается, что педофил схватил ребенка и пытался убежать, но ему помещала мать мальчика.
Тот испугался и убежал, но потом забежал в подъезд и, перепутав мужчину с ребенком, пытался совершить с ним насильственный половой акт. Конечно же, мужчина дал ему хорошую отпор и вызвал полицию, - написал автор публикации.
Читай также: В Запорожье мужчина изнасиловал двух 10-летних мальчиков
Копы, которые прибыли на вызов, задержали злоумышленника.
Напомним, туристы сняли порно в храме Мьянмы: их разыскивает полиция. Сообщается, что нарушителями являются итальянцы.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.