Законы о COVID-19 передали на одобрение Зеленскому

Дмитрий Разумков подписал законы о противодействии коронавирусу и передал их на одобрение президенту.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законы для борьбы с распространением коронавируса в Украине, принятые накануне нардепами. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

Сейчас эти законы уже переданы на подпись президенту Украины, после чего они вступят в силу.

Так, законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)" предусмотрено:

быстрое проведение закупок товаров, работ и услуг, необходимых для борьбы с Covid-19, по упрощенной процедуре - без применения электронных торгов, которые длятся не менее 15 дней. При этом закупки остаются прозрачными - все отчеты о таких закупках излагаются в электронной системе ProZorrо;

ввоз лекарственных средств, предназначенных для борьбы с Covid-19 без пошлины и НДС - для снижения цены на закупки;

надбавку медикам, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания, в размере до 200% заработной платы;

возможность для работников по решению работодателя работать из дома или получить неоплачиваемый отпуск в течение всей продолжительности карантина;

защита прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) - на период карантина и на 30 дней после его отмены запрещается отменять справки о постановке на учет ВПЛ, во время карантина запрещено замораживать государственную помощь для ВПЛ;

гарантии для предоставления жилищно-коммунальных услуг на период карантина - штрафы и пеня за неуплату жилищно-коммунальных услуг не начисляются, запрещено останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме, запрещено принудительное выселение граждан за неуплату жилищно-коммунальных услуг;

отнесение карантина к форс-мажорным обстоятельствам, то есть лицо освобождается от ответственности за неисполнение гражданских договоров вследствие введения карантина;

введение административной ответственности за нарушение правил карантина - штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн., штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн. Существующая уголовная ответственность за нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний: штраф возрастет с 1700 грн до 17000 - 51000 грн, также возможен арест до 6 месяцев, ограничение свободы до 3 лет, лишение свободы до 3 лет, а если такие действия повлекли гибель людей - лишением свободы на 5-8 лет;

представление электронных деклараций публичных лиц в этом году до 1 июня (а не до 1 апреля).

Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)" предусматривает:

выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 50% средней зарплаты во время противодействия Covid-19 во время периода пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения и на самоизоляции под медицинским наблюдением;

с 1 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года граждане освобождаются от ответственности по договорам о потребительском кредите;

с 1 марта по 30 апреля 2020 года не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, неуплату или несвоевременную уплату единого социального взноса (ЕСВ), непредставление (несвоевременное представление) отчетности об уплате ЕСВ;

мораторий на проведение налоговых проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года;

продление до 1 июля 2020 года срока представления годовой декларации об имущественном состоянии и доходах;

не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта года по 30 апреля 2020 года плата за землю, налог на недвижимость;

с 1 марта по 30 апреля физические лица - предприниматели (ФЛП) освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за себя. При этом, этот период засчитывается в страховой стаж для выплаты пенсии, другой государственной помощи, социального страхования;

срок обязательного введения регистраторов расчетных операций для ФЛП продлевается (с 1 октября 2020 года по 1 января 2021 года, а для отдельных видов деятельности по 1 апреля 2021 года).

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения" содержит следующие новации:

предусмотрена деятельность нового независимого государственного юридического лица, создаваемого Минздравом для закупок лекарств за средства государственного бюджета (Закупочная организация);

закупка всех лекарств будет проходить прозрачно и в порядке, определенном законом;

закупочная организация может напрямую закупать лекарства у отечественных и иностранных поставщиков, что устранит посредников и накручивание цен;

совершенствуется порядок регистрации лекарственных средств в Украине - вводится упрощенная процедура регистрации лекарств, зарегистрированных в одной из стран ЕС;

инновационные лекарственные средства, аналогов которых нет на рынке, будут закупаться через новый механизм договоров о доступе к лекарственным средствам, который используется в странах-членах ЕС, США, других развитых странах.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета" определяет, что по 31 декабря 2022 года освобождаются от уплаты НДС лекарственные средства, закупаемые Закупочной организацией. Если такие лекарственные средства были использованы не по их целевому назначению, то должностные лица привлекаются к ответственности, а НДС должен быть уплачен в полном объеме.

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Напомним, 16 марта на сайте украинского парламента был опубликован текст законопроекта №3219. Вчера его рассматривал Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

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