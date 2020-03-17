Более тысячи украинцев застряли в Германии

Украинцы обратились за помощью в посольство. Дипломаты регистрируют все заявки об эвакуации в Гамбурге, Дюссельдорфе, Мюнхене и Франкфурте.

В Германии более тысячи украинцев просят об эвакуации Подробности

В связи с карантинными мерами в Германии застряли более 1,1 тысячи украинцев. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter во вторник, 17 марта.

"Вниманию всех соотечественников в Германии, которые хотят вернуться домой: посольство и консульства в Гамбурге, Дюссельдорфе, Мюнхене и Франкфурте продолжают в режиме 24/7 регистрировать вас для эвакуации на родину: по состоянию на сейчас 1192 человека. Украина никого не оставит в беде!" - написал Мельник.

Напомним, что ранее на границе Германии и Польши застряли 44 украинца. Польша запретила въезд в страну в связи с пандемией коронавируса. Теперь автобус с украинцами Кельн-Киев застрял на границе.

Также сообщалось, что больше сотни украинцев "застряли" на Шри-Ланке. Украинские туристы отмечают, что дипучреждения в Шри-Ланке их игнорируют и они не могут вернуться домой.

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