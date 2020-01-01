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Фигуранта дела Гандзюк отправили в СИЗО

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Ранее экстрадированного из Болгарии Алексея Левина арестовали до 2 апреля без альтернативы залога.
Алексей Москаленко (Левин)
Алексей Москаленко (Левин)
gramofona.com

Печерский районный суд города Киева арестовал подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина до 2 апреля. Об этом Интерфакс-Украина сообщил источник в СБУ.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Левина арестовали до 2 апреля без альтернативы залога.

Ранее сообщалось, что в Украину экстрадировали фигуранта дела Гандзюк. Работники Интерпола передали подозреваемого в причастности к нападению на Гандзюк сотрудникам Службы безопасности и Офиса генпрокурора.

Напомним, о задержании Левина в Болгарии стало известно 24 января. Он изменил внешность, однако его смогли идентифицировать по отпечаткам пальцев.

 

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Теги: убийство, экстрадиция, СИЗО, подозреваемые, Екатерина Гандзюк
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Источник: korrespondent.net

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