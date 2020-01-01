Жителя Херсона с подозрением на COVID-19 госпитализировали с полицией

Больной мужчина, который недавно вернулся из заграницы, вытолкал медиков из своей квартиры. Врачи вызвали на место инцидента полицию.

В Херсоне больного, который вернулся из Польши, забирали в больницу с полицией пресс-служба Нацполиции

В Херсоне больного, вернувшегося из Польши, забирали в инфекционную больницу сотрудники экстренной медицинской помощи в сопровождении полиции. Об этом заявил директор департамента здоровья Херсонской областной государственной администрации Виктор Короленко, передает Укринформ.

"У нас сегодня в учреждения здравоохранения обратились и госпитализированы, учитывая эту ночь, семь человек (с подозрением на коронавирус - ред.)... Сегодня ночью был вызов... Около часа ночи приехала скорая по вызову - молодой человек, который приехал из Польши, заболел, действительно, есть показания к госпитализации. Он взял и просто вытолкал медиков скорой со своей квартиры. Скорая уехала. Пришлось вызывать другую скорую - снова экипированную, но уже с полицией... Да, мы его завезли, и в инфекционной сейчас он лечится", - отметил Короленко.

По его словам, по состоянию на 18 марта, также вероятность наличия коронавируса у одной госпитализированной пациентки оценивают как очень большую. Ее анализы переданы в город Киев для проведения соответствующего обследования. Эта женщина находится в боксе инфекционной больницы - ее лечат согласно протоколу, как от коронавирусной инфекции. Как сообщил Короленко, она прибыла из Италии.

Он также отметил во время сессии, что медики уже третьи сутки продолжают встречать автобусы, которыми возвращаются сейчас из-за рубежа жители области. Нынче медики встретили свыше 20 автобусов, которыми вернулись более 350 человек, в том числе и из Италии. Они все обследуются, данные о них передают семейным врачам.

Как рассказал Короленко, администрация автовокзала выделила помещение для медиков. Там сейчас с 8:00 до 20 часов дежурят медицинские работники из Херсона, а с 20 вечера до 8 утра на автовокзале работает специальная бригада скорой помощи.

Граждане, прибывающие на автовокзал из-за рубежа и водители этих автобусов, рассказывают херсонским медикам, что проявляют такую бдительность только в Херсоне. Во всех других областях люди расходятся без дополнительных обследований и не оставляют контакты, которые позволили бы отслеживать их состояние здоровья в дальнейшем.

"Я считаю, что правильно (так, как встречают людей из-за рубежа в Херсоне - ред.). Мы должны владеть информацией, где они находятся и непосредственно на местах, чтобы мы работали", - отметил Короленко на сессии облсовета.

Что касается быстрых тестов, то, по его словам, быстрые тесты 19 марта вечером уже будут в Херсоне.

"Первые двести штук заходят в областную инфекционную больницу", - сказал Короленко.

Напомним, сегодня пресс-служба Минздрава сообщила, что коронавирус обнаружили у нардепа, он находится на самоизоляции в Киевской области. Позже журналисты назвали имя заболевшего депутата.

Также на Прикарпатье 17 марта в областной клинической больнице умерла 56-летняя женщина с подозрением на коронавирус.

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