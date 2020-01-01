В Черновцах раскрыли причину смерти больной коронавирусом

Женщина погибла от судорожного синдрома на фоне отека головного мозга и, возможно, кровоизлияния в мозг.

Черновицкие медики утверждают, что коронавирус не является причиной смерти 33-летней местной жительницы, поскольку летальный случай произошел от симптоматики, которая не присуща коронавирусу. Об этом в среду, 18 марта, заявила заместитель главного врача по лечебной работе Черновицкой областной клинической больницы Ольга Снигуряк, сообщает пресс-служба ОГА.

"Женщина, которая скончалась 16 апреля в инфекционном отделении областной больницы, имела сложную патологию нервной и эндокринной системы, а также поражение легких, однако без легочной недостаточности", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что уже после смерти женщины в больницу поступили результаты анализов, которые подтвердили у нее коронавирус.

"Причина смерти - судорожный синдром на фоне отека головного мозга и, не исключено, кровоизлияния в мозг. Пациентку доставили в наше отделение, потому что она имела несколько повышенную температуру, а ее муж недавно вернулся из Италии. Считаем, что коронавирус в этой ситуации является сопутствующей патологией, к летальному исходу привел не он", - пояснила Снигуряк.

В свою очередь заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак добавила, что супруг этой женщины переболел дома коронавирусом в легкой форме, но к медикам не обращался. У него взяты анализы на COVID-19, мужчина чувствует себя хорошо, находится в самоизоляции.

"В общем умершая буковинка контактировала с пятью лицами. Среди них есть такие, которые имеют признаки вирусного заболевания", - проинформировали в ОГА, добавив, что они госпитализированы.

Напомним, 16 марта в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на Covid-19. Позже подозрение на коронавирус подтвердились. Мать женщины утверждает, что врачи не оказали должной помощи ее дочери. Также сообщалось, что полиция расследует смерть 33-летней черновчанки, инфицированной COVID-19.

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