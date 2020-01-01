В МОН осудили выселение студентов из общежитий на время карантина

В министерстве считают такую практику недопустимой, но признают, что ограничительные меры возможны.

Выселять студентов из общежитий на время карантина недопустимо. Об этом сказано в письме Минобразования главам ВУЗов, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 18 марта.

"В СМИ начала распространяться информация о принудительном выселении студентов из общежитий на период карантина. Такие действия не допустимы. Руководители учреждений обязаны на время карантина обеспечить нормальную работу общежитий, информировать студентов и персонал о мерах безопасности в связи с распространением COVID-19, а также обеспечить в общежитиях места для изоляции студентов с симптомами острых респираторных заболеваний", - подчеркнул замминистра образования и науки Егор Стадный.

В МОН отметили, что пропускной режим в общежитиях должен быть усилен, в частности ограничен вход лиц, не проживающих в них. Если же попытки выселения продолжаются, студенты могут обращаться к директорату высшего образования и образования взрослых МОН по телефону.

На период карантина за учителями, воспитателями, мастерами и преподавателями сохраняется средняя заработная плата, напомнили в МОН.

Напомним, что ранее в Киеве тест на COVID-19 дал положительный результат. Медработники провели военному пенсионеру два экспресс-теста по проверке на возможное заболевание коронавирусом, один из которых дал положительный результат.

Также сообщалось, что Кличко обратился к Кабмину из-за толп киевлян в автобусах. Столичный городской голова просит Кабмин обязать предприятия перевести людей на удаленную работу.

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