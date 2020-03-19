Коронавирус у Шахова: установлены люди, с которыми контактировал депутат
По состоянию на вечер 18 марта установлены 50 человек, которые контактировали с народным депутатом Сергеем Шаховым, у которого подтвердили заражение коронавирусом. Об этом, в среду, 18 марта, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook.
По его информации, МВД продолжает устанавливать контакты нардепа, для выявления лиц, которые также могут быть заражены.
"Только сегодня были установлены 50 человек, которые контактировали с народным депутатом Сергеем Шаховым во время его встреч в Верховной Раде и выступлений в эфирах нескольких телеканалов. И эта работа по выявлению связей Шахова продолжается", - сообщил Геращенко.
Ранее коронавирус был обнаружен у народного депутата Украины Сергея Шахова. Тот находится за городом в самоизоляции.
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