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Коронавирус у Шахова: установлены люди, с которыми контактировал депутат

Комментариев: 3
Уже выявлены 50 человек, с которыми контактировал нардеп после заражения. Проверка связей Шахова продолжается.
МВД устанавливает контакты Шахова
МВД устанавливает контакты Шахова
facebook.com/ShahovSV

По состоянию на вечер 18 марта установлены 50 человек, которые контактировали с народным депутатом Сергеем Шаховым, у которого подтвердили заражение коронавирусом. Об этом, в среду, 18 марта, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

По его информации, МВД продолжает устанавливать контакты нардепа, для выявления лиц, которые также могут быть заражены. 

"Только сегодня были установлены 50 человек, которые контактировали с народным депутатом Сергеем Шаховым во время его встреч в Верховной Раде и выступлений в эфирах нескольких телеканалов. И эта работа по выявлению связей Шахова продолжается", - сообщил Геращенко.

Ранее коронавирус был обнаружен у народного депутата Украины Сергея Шахова. Тот находится за городом в самоизоляции. 

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Теги: карантин, Коронавирус, нардеп, Сергей Шахов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ЗлийЗохан    19.03.2020, 01:20
Оценка:  -5
ЗлийЗохан
Надеюсь что эти 50-голимые черти из"Еврейской солидарности"и"Голоса из унитаза".
СТЕКЛО_МОЙ    19.03.2020, 01:31
Оценка:  +7
СТЕКЛО_МОЙ
ПНХ дырявый ватник ))))
СТЕКЛО_МОЙ    19.03.2020, 01:18
Оценка:  +7
СТЕКЛО_МОЙ
Антибес и ему сосал !))) Всё дупа тебе ватный педик Антибес …………)))
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