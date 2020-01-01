ДТП в Харькове: пострадали четверо полицейских

Рано утром в городе столкнулись четыре автомобиля, пострадали пять человек, четверо из которых - полицейские.

В ДТП в Харкове попали четыре автомобиля, в результате чего травмировались пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в четверг, 19 марта.

В ГБР информируют, что 19 марта 2020 года около 6:00 утра в городе Харькове столкнулись 4 автомобиля: ВАЗ, грузовик Volvo, Peugeot Partner и Opel Tigra, за рулем которого был инспектор УПП в Харьковской области, который находился вне службы.

Травмировались пять человек: водитель ВАЗ, а также водитель автомобиля Opel - патрульный и трое его пассажиров, которые также являются сотрудниками полиции.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

Напомним, что ранее оштрафованный водитель бросился на авто полиции. Во Львовской области водитель, которого оштрафовали полицейские, внезапно прыгнул на автомобиль полиции и сделал вид, что его сбили.

Также сообщалось, что под Киевом четыре копа пострадали при задержании водителя. Автомобиль Honda Accord был заблокирован в Борисполе на улице Киевский шлях. Нарушителя задержал спецназ КОРД.

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