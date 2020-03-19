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Потерять работу из-за COVID-19 могут 500 тысяч украинцев - экс-министр

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Эти цифры демонстрируют лишь официальную статистику и не учитывают около 20% украинцев, которые трудоустроены неофициально, сообщил Тимофей Милованов.
Лишиться работы из-за кризиса могут до полумиллиона украинцев
Лишиться работы из-за кризиса могут до полумиллиона украинцев
Минэкономики / Facebook

Коронавирус в Украине может оставить без работы от 170 до 500 тысяч украинцев, считает экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

В своих расчетах он ссылается на опыт Китая, где за месяц безработица выросла на 1%.

"В Украине безработица примерно 8,6%, что составляет около 1,5 млн человек. Если безработица возрастет так же как в Китае на 1%, это будет означать что 170 тысяч людей потеряют работу", - сообщил Милованов в Facebook.

В то же время, эксчиновник отметил, что эти цифры демонстрируют лишь официальную статистику и не учитывают около 20% украинцев, которые трудоустроены неофициально.

Так, по словам экс-министра, именно эта категория украинцев наименее защищена от увольнений во времена экономического кризиса и карантина, особенно те украинцы, которые неофициально трудоустроены в сферах торговли, ремонта, питания, транспорта. Таких в Украине около 700 тысяч человек.

"Предположение, что работу потеряют от четверти до половины неформально занятых работников в наиболее уязвимых отраслях может быть принято как обоснованное и консервативное. При таком сценарии, это будет от 175 до 350 тысяч человек", - пояснил Милованов.

Он добавил, что эта цифра может быть еще больше, если будут увольнять украинцев, которые работают и в других отраслях.

Ранее украинцев предупредили об экономическом кризисе. Некоторые страны уже почувствовали экономический кризис из-за коронавируса, а Украина в него только входит, говорит премьер.

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Теги: вирусы, работа, Вирус, заболевание, финансовый кризис, кризис, заболевания, увольнение, Коронавирус, Тимофей Милованов, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
mtommoup    19.03.2020, 22:47
Оценка:  0
mtommoup
А сколько из-за коронавируса могут потерять жизнь,идиот?
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