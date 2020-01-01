В Ужгороде задержали группу вымогателей
Среди задержанных - подозреваемый в резонансном деле о стрельбе в Мукачево, пишет Mukachevo.net.
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В Ужгороде задержали членов группировки, которые требовали 15 тысяч долларов у жителя Закарпатья за несуществующий долг. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба областной полиции.
Как отметили правоохранители, речь идет о жителях Мукачево в возрасте от 25 до 40 лет. Они были задержаны при получении незаконной платы.
По факту совершения преступления открыто уголовное производство по части 2 статьи 189 УК (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.
По информации Mukachevo.net, подозреваемые применяли физическую силу при вымогательстве, угрожали убийством и угрожали членам семьи пострадавшего.
Как пишет издание, одним из задержанных является Евгений Дребитко, по прозвищу Белый. Указано, что он был среди задержанных в начале февраля после стрельбы в Мукачево.
Суд определил ему меру пресечения в виде ареста на два месяца, но Дребитко внес залог в 315 тысяч гривен и вышел из СИЗО.
Напомним, 7 февраля в ходе перестрелки в Мукачево неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо.
В связи с инцидентом Мукачевский городской совет попросил президента Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию.
Министр внутренних дел Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности из-за происшествия и сообщил о проведении спецоперации по поиску участников перестрелки.
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