В Ужгороде задержали группу вымогателей

Среди задержанных - подозреваемый в резонансном деле о стрельбе в Мукачево, пишет Mukachevo.net.

В Ужгороде задержали членов группировки, которая занималась вымогательством mukachevo.net

В Ужгороде задержали членов группировки, которые требовали 15 тысяч долларов у жителя Закарпатья за несуществующий долг. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба областной полиции.

Как отметили правоохранители, речь идет о жителях Мукачево в возрасте от 25 до 40 лет. Они были задержаны при получении незаконной платы. По факту совершения преступления открыто уголовное производство по части 2 статьи 189 УК (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества. По информации Mukachevo.net , подозреваемые применяли физическую силу при вымогательстве, угрожали убийством и угрожали членам семьи пострадавшего. Как пишет издание, одним из задержанных является Евгений Дребитко, по прозвищу Белый. Указано, что он был среди задержанных в начале февраля после стрельбы в Мукачево.

Суд определил ему меру пресечения в виде ареста на два месяца, но Дребитко внес залог в 315 тысяч гривен и вышел из СИЗО.

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