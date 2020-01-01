Дело Майдана: экс-беркутовцу объявили подозрение

Бывшего силовика подозревают в причастности к разгону "студенческого Майдана" 30 ноября 2013 года.

Следователи Государственного бюро расследований в пятницу, 20 марта, сообщило о подозрении бывшему руководителю одного из подразделений Главного управления МВД в Киеве в связи с разгоном протестующих на Майдане Независимости в ноябре 2013 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что подозреваемый занимал должность заместителя начальника управления - начальника отдела обеспечения массовых мероприятия управления общественной безопасности ГУ МВД в Киеве, был заместителем начальника нарядов на Майдане Независимости.

По данным следствия, при его участии 30 ноября 2013 года сотрудники полка милиции особого назначения Беркут и военнослужащие внутренних войск разогнали около 300 протестующих на Майдане.

Подозреваемого обвиняют по статье о незаконном препятствовании проведению мирных собраний граждан (ст.340 Уголовного кодекса).

Ранее в ГБР сообщили, что задержали еще один похититель активистов Майдана.

Напомним, что прокуратура подозревает 450 человек в совершении преступлений, связанных с Майданом.

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