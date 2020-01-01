Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дело Майдана: экс-беркутовцу объявили подозрение

Комментариев: 0
Бывшего силовика подозревают в причастности к разгону "студенческого Майдана" 30 ноября 2013 года.
Разгон студентов на Майдане
Разгон студентов на Майдане
АР

Следователи Государственного бюро расследований в пятницу, 20 марта, сообщило о подозрении бывшему руководителю одного из подразделений Главного управления МВД в Киеве в связи с разгоном протестующих на Майдане Независимости в ноябре 2013 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что подозреваемый занимал должность заместителя начальника управления - начальника отдела обеспечения массовых мероприятия управления общественной безопасности ГУ МВД в Киеве, был заместителем начальника нарядов на Майдане Независимости.

По данным следствия, при его участии 30 ноября 2013 года сотрудники полка милиции особого назначения Беркут и военнослужащие внутренних войск разогнали около 300 протестующих на Майдане.

Подозреваемого обвиняют по статье о незаконном препятствовании проведению мирных собраний граждан (ст.340 Уголовного кодекса).

Ранее в ГБР сообщили, что задержали еще один похититель активистов Майдана.

Напомним, что прокуратура подозревает 450 человек в совершении преступлений, связанных с Майданом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: задержание, Евромайдан, Разгон Евромайдана, ГБР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь