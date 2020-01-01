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На Донбассе за день ранены трое военных

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Сепаратисты обстреляли украинские позиции из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Сепаратисты на Донбассе применили минометы
Сепаратисты на Донбассе применили минометы
Zik

На Донбассе с начала текущих суток, 20 марта, сепаратисты восемь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего получили ранения трое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что сепаратисты обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были совершены обстрелы неподалеку Марьинки, рядом с Новотроицким и неподалеку Широкино.

Также были зафиксированы обстрелы вблизи Крымского, неподалеку Луганского, в районе населенного пункта Хутор Вольный, вблизи Новгородского и рядом с Новотошковское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 20 марта, в результате вражеских обстрелов три военнослужащие Объединенных сил получили ранения. Они были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где врачами оперативно предоставлено надлежащую медицинскую помощь", - говориться в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 19 марта, сепаратисты 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный погиб.
 
Напомним, накануне в Донецкой области в бою погиб сержант 30-й бригады Алексей Золин из Житомира.

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Теги: донбасс, военные, обстрел, ранение, ВСУ, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, раненые в АТО, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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