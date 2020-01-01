На Киевщине подтвердили третий случай коронавируса

В Боярке подтвердили коронавирус у жительницы Харькова. Женщина недавно вернулась из Франции.

В Киевской области зафиксировано третий случай инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил и.о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня представители Киевской облгосадминистрации побывали в Киево-Святошинской центральной районной больнице, что в Боярке.

"Уверились, что условия работы там нормальные. Помещение имеет новое оборудование. Средствами индивидуальной защиты и раствором для дезинфекции медперсонал, на первое время, обеспечен", - отметил Володин.

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в свою очередь заявил в Youtube, что в Киевской области зафиксировали коронавирус у харьковчанки. "Действительно, заболела харьковчанка, которая с 11 марта, после того как вернулась из Франции, находится в Киевской области. То есть на сегодня на территории нашего региона больных коронавирусом не зафиксировали", - сообщил он.

В пресс-службе облгосадминистрации сообщили, что женщина будет проходить лечение в Киеве.

Отметим, что официально в Украине подтверждено 29 случаев коронавирусов. Сейчас в Украине три летальных исхода от коронавируса.

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