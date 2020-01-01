Полиция составила более 600 протоколов за нарушение карантина

Больше всего протоколов составлено на работников и руководителей предприятий и учреждений, а также на перевозчиков.

Больше всего нарушений правил карантина людей были обнаружены в Днепропетровской области

Национальная полиция с начала карантина составила 613 административных протоколов по статье "нарушение правил карантина людей". Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, передает пресс-служба Национальной полиции

"Больше всего протоколов составлено на работников и руководителей предприятий и учреждений, а также на перевозчиков и руководителей предприятий, предоставляющих услуги пассажирских перевозок. Подразделениями Национальной полиции в Единый реестр досудебных расследований внесено семь уголовных производств по статье 325 Уголовного кодекса Украины", - сказал Фацевич.

Он также добавил, что больше всего нарушений правил карантина людей были обнаружены в Днепропетровской области - 110 протоколов, в Донецкой - 68, в Киеве - 46, в Запорожской области - 39 и в Черкасской - 37.

По словам Фацевича, ежесуточно к несению службы в полиции привлекается более 14 тысяч правоохранителей.

Запланировано размещение более 500 проверочных пунктов. На них будут нести службу работники полиции, Нацгвардии, представители службы по чрезвычайным ситуациям, врачи и представители органов местного самоуправления.

Заместитель главы полиции отметил, что многие факты нарушений обнаруживаются в ходе мониторинга социальных сетей, когда граждане конфликтуют с кондукторами или водителями транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Киеве и еще двух областях объявили режим ЧС. Правительство объявило чрезвычайную ситуацию в столице, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

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