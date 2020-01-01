Украинцы не добрались до Антарктиды из-за COVID-19

Все участники несостоявшейся экспедиции добровольно поехали на временную обсервацию, а на следующей неделе им будет сделан лабораторный тест на наличие коронавируса.

Из-за пандемии коронавируса 25-ая Украинская антарктическая экспедиция не смогла добраться до станции Академик Вернадский.Об этом, в пятницу, 20 марта, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

В “экспедиции” группа украинских исследователей пробыла всего четыре дня и в пятницу, 20 марта вернулась в Киев, так и не добравшись до своей цели.

Скорректировать планы украинцам пришлось из-за карантина в странах Южной Америки.

“Три дня экспедиция находилась в Стамбуле и была вынуждена вернуться в Киев сегодня поздно вечером”, - рассказал глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

В настоящее время МОН и Национальный антарктический научный центр в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и диппредставительством в Чили “ищут пути”, чтобы доставить экспедицию на станцию Академик Вернадский.

Ранее власти Непала приостановили до конца апреля выдачу туристических виз и отменило на этот срок все экспедиции альпинистов, в том числе и на высочайший пик планеты Эверест из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

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