Коронавирус зафиксирован в семи населенных пунктах Черновицкой области

Всех без исключения буковинцев призывают к самоизоляции, особенно жителей тех сел, где были зафиксированы случаи заражения.

Больше всего инфицированных буковинцев находится в Хотинском и Кицманском районах. Об этом, в пятницу, 20 марта, во время прямого включения на своей странице в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Только получили результаты 27 анализов на коронавирус. И десять из них дали положительный результат. Таким образом, у нас сегодня уже 25 случаев инфицирования. География распространения, установленного нами коронавируса по области в разрезе населенных пунктов, выглядит следующим образом. Одиннадцать человек в селе Колинковцы Хотинского района, семь человек в селе Брусника Кицманского района, и по одному человеку в городе Хотине, в селе Топоровцы Новоселицкого района, в селе Лужаны Кицманского района, в городе Черновцы и в селе Иживцы Сторожинецкого района", - сказал Осачук.

Также он посоветовал всем жителя области придерживаться жесткой самоизоляции.

"Учитывая концентрацию случаев, в селах Топоривци, Колинковцы, Грозинцы и Бочковцы введен особый режим въезда и выезда. Все жители данных сел, которые являются контактными лицами, либо имеют историю путешествий в страны, где зафиксированы случаи COVID-19, должны пойти на жесткий домашний карантин", - добавил глава ОГА.

Ранее пресс-служба Минздрава заявила об 41 случае заражения коронавирусом в Украине.

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