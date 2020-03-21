На Львовщине почти 50 подозрений на коронавирус
Во Львовской области на коронавирусную инфекцию проверяют 44 человека, сообщает облгосадминистрация.
За минувшие стуки появилось еще 10 подозрений на коронавирус - 8 человек госпитализировали, еще 2 находятся на самоизоляции.
"В инфекционную больницу госпитализировали 8 человек из городов: Львов, Стрый, Пустомыты, а также Каменка - Бугского района и Тернопольской области. Двое больных - с Золочевского района и города Львова находятся на самоизоляции. Осуществляется обследование пациентов, анализы на COVID-19 будут отобраны, после чего их отправят в Киев", - сообщил замглавы Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник.
Всего в больнице находятся 37 человек, еще 7 - на самоизоляции.
Отметим, накануне стало известно о первом заболевшем коронавирусом во Львове. При этом местные врачи утверждают, что мужчина уже выздоровел. На сегодня у пациента отсутствуют симптомы, его отправили на домашний карантин. Повторные анализы взяли и отправили в работу
По состоянию на вечере 20 марта в Украине подтвержден 41 случай коронавируса, 15 из которых за минувшие сутки. Три человека умерли, удин излечился.
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