На Львовщине почти 50 подозрений на коронавирус

Накануне стало известно о первом подтвержденном случае коронавируса во Львове, но врачи утверждают, что заразившийся уже здоров.

Во Львовской области на коронавирусную инфекцию проверяют 44 человека, сообщает облгосадминистрация.

За минувшие стуки появилось еще 10 подозрений на коронавирус - 8 человек госпитализировали, еще 2 находятся на самоизоляции.

"В инфекционную больницу госпитализировали 8 человек из городов: Львов, Стрый, Пустомыты, а также Каменка - Бугского района и Тернопольской области. Двое больных - с Золочевского района и города Львова находятся на самоизоляции. Осуществляется обследование пациентов, анализы на COVID-19 будут отобраны, после чего их отправят в Киев", - сообщил замглавы Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник.

Всего в больнице находятся 37 человек, еще 7 - на самоизоляции.

Отметим, накануне стало известно о первом заболевшем коронавирусом во Львове. При этом местные врачи утверждают, что мужчина уже выздоровел. На сегодня у пациента отсутствуют симптомы, его отправили на домашний карантин. Повторные анализы взяли и отправили в работу

По состоянию на вечере 20 марта в Украине подтвержден 41 случай коронавируса, 15 из которых за минувшие сутки. Три человека умерли, удин излечился.

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