СБУ блокировала механизм поставок военной продукции в РФ

Военная продукция вывозилась в страны ЕС, а потом реэкспортировалась в Россию. Один контрабандист задержан "на горячем".

СБУ блокировала масштабную схему поставок военной продукции авиатехники украинских оборонных предприятий в Россию. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, к схеме причастны более 20 человек. Организаторы задействовали ряд коммерческих структур в Украине, Евросоюзе и РФ. Среди них были представители криминальных кругов, занимающихся контрабандой.

Отмечатся, что для закупок продукции военного назначени на предприятиях Укроборонпрома привлекались чиновники из Минобороны. Затем продукция перемещалась в страны ЕС, откуда реэкспортировалась в РФ.

В ходе спецоперации в Харьковской области был задержан один из активных участников группы при попытке перемещения товаров военного назначения вне пунктов таможенного контроля. На месте правоохранители изъяли 11 электромагнитных устройств, используемых для комплектования российской авиационной техники, а также 64 инфракрасных патрона, предназначенных для защиты российских самолетов от управляемых ракет.

Проведено более 30 обысков по местам работы и проживания фигурантов, местам хранения товаров военного назначения на территории Харьковской и Николаевской областей. Во время следственных действий изъята продукция военного назначения, документы офшорных и фиктивных компаний, банковские платежные карточки, а также средства, возможно добытые преступным путем.

Ранее СБУ разоблачила киевлянина, который пытался под видом аудиотехники незаконно вывезти комплектующие детали наведения, которые используют в системах противовоздушной обороны.

А в Харькове контрразведка CБУ предотвратила контрабанду комплектующих к военным самолетам. Злоумышленники пытались вывезти их в одну из стран ЕС под видом автомобильных запчастей.

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