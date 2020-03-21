Власти на индексацию пенсий возьмут в долг

Индексацию должны были провести в марте, но отложили до осени. Буквально на днях власти заявили, что перерасчет состоится в мае.

Индексацию пенсий в мае планируют провести за счет сокращения расходов госбюджета, а также привлечения кредитов. Об этом в эфире программы Свобода слова на канале Украина заявила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив.

"Есть несколько источников. В первую очередь, мы будем сокращать часть неэффективных расходов в бюджете. Распределять там, где фактически можно будет. Источником будут и государственные компании, и доходы всех максимально государственных банков. Это сокращение больших зарплат. Сокращение всего того бюджета, который можно сократить", - заявила Ковалив.

При этом часть индексации пенсий будет происходить за счет заимствований и увеличения внешних долгов.

"А во-вторых: мы будем увеличивать дефицит бюджета. Мы себе можем это позволить. На сегодня у нас бюджет был запланирован с дефицитом в 2%. Но этот бюджет строился на прогнозе экономического роста 3,5%. Сегодня мы видим прогноз, когда экономика ЕС упадет до 10%. Чем мы будем финансировать дефицит? В основном заимствованиями и увеличением государственного дефицита. Нам важно занимать эти деньги максимально дешево. Это МВФ, это Всемирный банк, это Еврокомиссия. Это там, где процентная ставка, по нашему долгу может составлять 0,5% или 1%, или 1,2%. Это самые дешевые деньги, которые нам доступны. Сейчас правительство над этим работает", - добавила она.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что отдельные категории пенсионеров в апреле получат разовую выплату в тысячу гривен, а в мае будет проведена индексация пенсий.

Напомним, индексацию пенсий в Украине отложили до октября 2020 года, хотя должны были провести в марте.

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