На Волыни у бизнесмена выявили коронавирус

Положительный результат на коронавирус показал житель села Липины, который недавно вернулся из Франции.

В Волынской области подтвержден первый случай коронавируса COVID-19. Об этом сообщает местное издание Волынские новости со ссылкой на Волынскую облгосадминистрацию в субботу, 21 марта.

Отмечается, что положительный результат на коронавирус показал житель села Липины, который недавно вернулся из Франции. Заразился известный в регионе бизнесмен. У него жар и сухой кашель.

"Результат экспресс-теста – положительный. Проводят лабораторные исследования", – сообщил глава департамента здравоохранения Волынской ОГА Игорь Ващенюк.

При этом медики сообщили, что экспресс-тест имеет значительный процент погрешности, поэтому ожидают лабораторного подтверждения результатов.

"Все окончательные результаты – после проведения лабораторного исследования", – сказал глава Волынской областной инфекционной больницы Руслан Морочковський.

Напомним, по состоянию на утро 21 марта в Украине офицально был подтвержден 41 случай коронавируса. Из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

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