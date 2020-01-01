Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Волыни у бизнесмена выявили коронавирус

Комментариев: 0
Положительный результат на коронавирус показал житель села Липины, который недавно вернулся из Франции.
Необходимо провести лабораторные исследования для окончательного подтверждения COVID-19
Необходимо провести лабораторные исследования для окончательного подтверждения COVID-19

В Волынской области подтвержден первый случай коронавируса COVID-19. Об этом сообщает местное издание Волынские новости со ссылкой на Волынскую облгосадминистрацию в субботу, 21 марта.

Отмечается, что положительный результат на коронавирус показал житель села Липины, который недавно вернулся из Франции. Заразился известный в регионе бизнесмен. У него жар и сухой кашель.

"Результат экспресс-теста – положительный. Проводят лабораторные исследования", – сообщил глава департамента здравоохранения Волынской ОГА Игорь Ващенюк.

При этом медики сообщили, что экспресс-тест имеет значительный процент погрешности, поэтому ожидают лабораторного подтверждения результатов.

"Все окончательные результаты – после проведения лабораторного исследования", – сказал глава Волынской областной инфекционной больницы Руслан Морочковський.

Напомним, по состоянию на утро 21 марта в Украине офицально был подтвержден 41 случай коронавируса. Из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вирусы, Вирус, инфекция, волынь, бизнесмен, Волынская область, заражение, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь