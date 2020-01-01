Пандемия коронавируса добралась до Крыма

Заболевший мужчина при възде в Крым не сообщил о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу.

Мужчину поместили в отдельный бокс в медучреждении по месту жительства kp.ua

В аннексированном Крыму обнаружили первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу, 21 марта.

Заболевший крымчанин вернулся на полуостров из Франции через автомобильный пункт пропуска на административной границе между Крымом и Херсонской областью.

Установлено, что заболевший при възде в Крым не сообщил о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу.

"Мужчину с симптомами ОРВИ поместили в отдельный бокс в медучреждении по месту жительства с соблюдением всех мер инфекционной безопасности. Пациент получает необходимое лечение, его состояние – средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

Уже определен круг лиц, с которыми контактировал заболевший на аннексированной территории. Они находятся на изоляции под медицинским наблюдением, проходят лабораторное обследование.

Аксенов подчеркнул, что все жители Крыма, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, должны находиться на самоизоляции под медицинским наблюдением, максимально ограничить контакты. При проявлении признаков заболевания необходимо вызвать врача на дом.

Напомним, по состоянию на утро 21 марта в Украине официально подтвержден 41 случай коронавируса. Из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

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