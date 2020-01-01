В Донецкой области объявлена чрезвычайная ситуация

На Донбассе будет запрещена работа рынков и других подобных торговых точек, если они не являются основными поставщиками продуктов.

В Донецкой области один подтвержденный случай заражения COVID-19 mukachevo.net

В Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию после обнаружения первого случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщается на сайте Донецкой облгосадминистрации в субботу, 21 марта.

Отмечается, что решение о введении ЧС в регионе было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций учитывая угрозу распространения коронавируса.

В связи с введением режима чрезвычайно ситуации местным органам власти необходимо:

назначить руководителя работ из ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;

обеспечить транспортную перевозку работников стратегически важных объектов и обеспечить их постоянное функционирование;

с 23 марта временно запретить работу рынков и подобных субъектов торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров за исключением случаев, когда они являются основными или единственными поставщиками пищевых продуктов и товаров первой необходимости.

"Прошу жителей Донецкой области не паниковать. Ситуация пока стабильная и контролируемая: есть один подтвержденный лабораторно случай заражения COVID-19. Но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации", – заявил глава Донецкой области Павел Кириленко.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации уже введен в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Киевской областях.

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