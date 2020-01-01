В Донецкой области объявлена чрезвычайная ситуация
В Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию после обнаружения первого случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщается на сайте Донецкой облгосадминистрации в субботу, 21 марта.
Отмечается, что решение о введении ЧС в регионе было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций учитывая угрозу распространения коронавируса.
В связи с введением режима чрезвычайно ситуации местным органам власти необходимо:
- назначить руководителя работ из ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
- обеспечить транспортную перевозку работников стратегически важных объектов и обеспечить их постоянное функционирование;
- с 23 марта временно запретить работу рынков и подобных субъектов торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров за исключением случаев, когда они являются основными или единственными поставщиками пищевых продуктов и товаров первой необходимости.
"Прошу жителей Донецкой области не паниковать. Ситуация пока стабильная и контролируемая: есть один подтвержденный лабораторно случай заражения COVID-19. Но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации", – заявил глава Донецкой области Павел Кириленко.
Напомним, режим чрезвычайной ситуации уже введен в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Киевской областях.
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