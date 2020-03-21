Военные будут патрулировать города в Украине

Командование военных гарнизонов приняло меры по обеспечению патрулей средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами.

Вооруженные силы Украины с завтрашнего дня присоединятся к сотрудникам Нацполиции и Нацгвардии для патрулирования во время карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в субботу, 21 марта.

"В рамках проведения ограничительно-карантинных мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения в Украине коронавирусной инфекции, для поддержания общественной безопасности и порядка, с 22 марта 2020 года, в населенных пунктах и военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, которые будут действовать во взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии Украины" – говорится в сообщении.

В Минобороны заверили, что командованием военных гарнизонов ВС Украины приняты исчерпывающие меры по обеспечению личного состава, который будет вовлекаться в патрулирование, средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами.

Напомним, 21 марта в Украине были задействованы более 17 тысяч правоохранителей в усилении публичной безопасности и порядка.

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