В Украину из Китая привезли тесты на коронавирус

Медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже в понедельник будут переданы в лаборатории каждого региона Украины.

В Украину прибыл самолет с Китая с тестами на коронавирус president.gov.ua

Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в столичный аэропорт Борисполь из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции. Об этом, в понедельник, 23 марта, сообщает Офис президента Украины.

После завершения дезинфекционных мероприятий санитарными службами самолет начнут разгружать.

"Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики", - уточнили в пресс-службе ОП.

Отмечается, что также доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

В сообщении указано, что экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы и других.

Привезенные быстрые тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную инфекцию.

Отмечается, что это только первая партия. Это только первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов.

Ранее Центр общественного здоровья Украины сообщил о 73 случаях инфицирования коронавирусом.

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