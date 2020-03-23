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“Если бы я был президентом”: Доктор Комаровский обратился к Зеленскому

Комментариев: 4
Врач рассказал, как Зеленскому поступить в ситуации с коронавирусом.
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский
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Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, как поступить президенту Украины Владимиру Зеленскому в борьбе с коронавирусом.

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Об этом он рассказал в интервью журналистке Алесе Бацман.

По его мнению, для эффективной борьбы с коронавирусом нужно сделать несколько простых действий, которые уже упустил Зеленский.

Первое, что я бы сделал, - распорядился немедленно исследовать всех умерших. Во-вторых, я бы сформулировал четкие информационные месседжи для населения, которые противоречат тому, чему всех учили: заболел - иди к врачу. Нет, заболел - сиди дома, - сказал он.

Кроме того, известный врач отметил, что "в условиях беззакония" трудно бороться с болезнью.

Я приведу тебе простой пример. Мой товарищ в Харькове поехал на авторынок - ему нужно было купить колесо. Ему сказали, что такое колесо стоит тысячу гривен. Он сказал, что это дорого и уехал. А на следующий день авторынок закрыли. Он нашел этого продавца, приехал к нему. Тот говорит: "Колесо стоит 1400 грн". "Почему 1400?! Вчера же стоило тысячу!" "Потому что теперь мы должны отдать 400 грн тем, кто [завтра придет к нам с проверкой]"… Я тебе ответил на вопрос, что бы я сделал, если бы был президентом? Никакой президент не может быть президентом в условиях беззакония, - сказал Комаровский.

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Напомним, Комаровский рассказал, сколько коронавирус живет на различных поверхностях. На некоторых поверхностях коронавирус живет всего пару часов, но есть и те, где он может оставаться активным в течении нескольких дней.

 

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Теги: Комаровский, Зеленский, коронавирус
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Комментариев (4)
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Ганс_мг42    23.03.2020, 10:46
Оценка:  -11
Ганс_мг42
да Зеле пох на нас всех! как и комаровскому
Cudzoziemiec    23.03.2020, 10:39
Оценка:  +10
Cudzoziemiec
самый умный нашелся ?
держи свои мнения и советы при себе...петушара.
ВосставшийИзБана    23.03.2020, 11:03
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Ну так они же евреи. Они считают, что они - самые умные.
ВосставшийИзБана    23.03.2020, 10:28
Оценка:  +11
ВосставшийИзБана
"Если б я был султан ..."
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