Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Раде предлагают проводить заседания в формате видеоконференций

Комментариев: 2
В Раде появился соответствующий законопроект.
Раде предлагают проводить заседания в формате видеоконференций
Раде предлагают проводить заседания в формате видеоконференций
Yan Dobronosov / Facebook

На рассмотрение Верховной Рады вскоре может попасть законопроект №3250 Об изменении порядка проведения пленарных заседаний ВРУ в режиме видеоконференции на период борьбы с (COVID-19). Соответствующие законопроект появился на официальном сайте ВР в пятницу, 20 марта. 

Инициаторами законопроекта №3250 стали Руслан и Николай Стефанчуки. Сейчас документ находится на рассмотрении у руководства. 

Читай также: В Киеве зафиксировали 24 случая заболеваний на коронавирус

“Проект закона разработан с целью избежания блокировки работы парламента во время пандемии COVID-19 и обеспечения возможности принятия решений, которые имеют особую важность и связанные с предотвращением, локализацией и ликвидацией вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (COVID-19)“ - говорится в Пояснительной записке.

Ранее сообщалось о том, как оформить спецпропуск для проезда в общественном транспорте Киева.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

Поделись:
Теги: Верховная Рада, заседание, Стефанчук, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
ПродувКротов    23.03.2020, 13:12
Оценка:  +14
ПродувКротов
Лучшее, что может сделать Рада - просто уйти на карантин.
Путин-Xyйло    23.03.2020, 13:58
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Могут еще уволиться, но кто же на такое пойдет?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь