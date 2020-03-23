Раде предлагают проводить заседания в формате видеоконференций

В Раде появился соответствующий законопроект.

На рассмотрение Верховной Рады вскоре может попасть законопроект №3250 Об изменении порядка проведения пленарных заседаний ВРУ в режиме видеоконференции на период борьбы с (COVID-19). Соответствующие законопроект появился на официальном сайте ВР в пятницу, 20 марта.

Инициаторами законопроекта №3250 стали Руслан и Николай Стефанчуки. Сейчас документ находится на рассмотрении у руководства.

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“Проект закона разработан с целью избежания блокировки работы парламента во время пандемии COVID-19 и обеспечения возможности принятия решений, которые имеют особую важность и связанные с предотвращением, локализацией и ликвидацией вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (COVID-19)“ - говорится в Пояснительной записке.

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