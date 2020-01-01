У топ-чиновника Харьковщины нашли коронавирус
У заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача выявили Covid-19. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщила его пресс-секретарь Виктория Петрухина, передает Интерфакс-Украина.
"Тест на Covid-19 положительный. Сейчас Владимир Скоробагач находится в больнице на лечении, как и его жена. Ему диагностировали пневмонию как осложнение", - сказала Петрухина.
20 марта у жены Скоробагача, которая недавно вернулась из Франции и находилась в Киеве, был подтвержден COVID-19.
Вечером того же дня Скоробагач, находившийся на самоизоляции в Киеве с 16 марта, почувствовал себя хуже и его госпитализировали.
Ранее сообщалось, что COVID-19 выявили у пяти жителей Обуховского района Киевщины.
Отметим, по последним данным, в Украине было 73 случая заболевания COVID-19. Большинство заболевших новой коронавирусной инфекцией зарегистрированы в столице. Только за последние сутки в Киеве выявлено 20 случаев заражения.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet