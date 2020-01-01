МИД просит украинцев вернуться из-за границы в течение пяти дней

Украинцев просят вернутся на протяжении пяти дней домой, включительно до 27 марта. В случае сложностей советую обращаться в посольства.

Министерство иностранных дел просит украинцев за границей вернуться на родину на протяжении пяти дней в связи с тем, что все больше стран вводит строгие карантинные меры из-за коронавируса, пишет пресс-центр ведомства.

"Призываем вас воспользоваться возможностью вылететь в Украину в последующие пять суток, до 27 марта включительно. Все больше стран вводят более строгие карантинные меры, что вскоре полностью сделает невозможными любые пассажирские рейсы на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы авиакомпаний SkyUp и МАУ будут осуществляться в течение 23, 24, 25, 26 и 27 марта. Наших граждан призвали успеть приобрести билеты на эти даты на сайтах авиакомпаний.

Более того, граждане, которые едут через страну транзитом, должны иметь билет в Украину до посадки на рейс в эту страну, транзит не должен превышать 24 часа.

Специальные рейсы авиакомпаний SkyUp, МАУ, Азур Эйр Украина, как напомнили в ведомстве, - это единственная возможность добраться в Украину самолетом, согласованная с властями других стран.

Наших граждан призвали оставаться на связи с дипучреждениями Украины в странах пребывания, следить за обновлениями на официальных страницах МИД и Министерства инфраструктуры, авиакомпаний.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet