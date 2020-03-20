На Закарпатье выявили первый случай коронавируса

Муж заразившейся пенсионерки несколько дней назад вернулся из Италии. После его возвращения женщина посетила церковь.

В Закарпатской области подтвержден первый случай COVID-19. Заболевшая - жительница Мукачево 68-лет, муж которой вернулся три дня тому назад из Италии. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает пресс-служба горсовета Мукачево.

"По состоянию на 17:00 имеем один лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в нашей громаде. Жительница Мукачево, 1951 г.р., микрорайон Пидгоряны. Муж вернулся из Италии 20.03.2020 года", - говорится в сообщении.

В понедельник утром женщина обратилась к семейному врачу по телефону. В результате разговора было принято решение о необходимости тестирования. Выездная бригада провела забор биоматериала и передала в Мукачевскую ЦРБ. Результат оказался положительным.

Сейчас состояние женщины стабильное, ее госпитализируют в Закарпатскую областную инфекционную больницу каретой скорой помощи. Мужчина находился на самоизоляции, однако женщина посетила приходскую церковь 20 и 21 марта.

Сейчас в громаде формируют списки контактных лиц.

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