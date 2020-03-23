В Украине замедлилось падение промпроизводства

В феврале, по сравнению с январем, удалось замедлить темпы падения промышленного производства.

В Украине промышленное производство в феврале 2020 года снизилось на 1,5% по сравнению с февралем минувшего года, тогда как в январе аналогичный показатель составлял 5,1%, а в декабре-2019 – 7,7%. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает Государственная служба статистики.

В ведомстве уточнили, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в феврале високосного 2020 года сократилось к февралю обычного 2019 года на 4,1%.

Госстат указывает, что к январю этого года промышленное производство в феврале выросло на 0,4%, однако с учетом сезонного фактора снизилось на 0,2%.

В перерабатывающей промышленности в феврале-2020 к февралю-2019 падение составило 0,4%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 1,8%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 4,1%.

В целом за два месяца этого года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1%.

Ранее сообщалось, что промпроизводство продолжило падение в начале 2020 года. При этом в январе объемы сократились несколько меньше, чем в декабре прошлого года.

Напомним, в ноябре 2019 года промышленное производство в Украине сократилось по сравнению с ноябрем 2018 года на 7,5%. А по итогам 11 месяцев объем промпроизводства снизился на 1,2%.

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