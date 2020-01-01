ВНО проведут, несмотря на COVID-19
Минобразования планирует провести Внешнее независимое оценивание, несмотря на ограничения из-за COVID-19. Об этом заявил замглавы ведомства Егор Стадный в Facebook во вторник, 24 марта.
По словам Стадного, уже на этой неделе МОН сообщит детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания для всех абитуриентов.
“Коллеги, друзья, нынешнее ЗНО обязательно состоится, его никто не отменяет. МОН и УЦОКО отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО, ЕВЕ, ЕФВВ за различных вариантов развертывания событий. Напоминаю, что ВНО - это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому мы тщательно продумываем каждую ее составляющую”, - написал Стадный.
Напомним, что ранее в ОПУ дали прогноз, когда закончится коронавирус. Чем меньше украинцев заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни, сообщили у Зеленского.
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