ВНО проведут, несмотря на COVID-19

В Минобразования рассматривают разные сценарии проведения тестирования и вступительной кампании, и отменять ВНО никто не планирует.

Минобразования планирует провести Внешнее независимое оценивание, несмотря на ограничения из-за COVID-19. Об этом заявил замглавы ведомства Егор Стадный в Facebook во вторник, 24 марта.

По словам Стадного, уже на этой неделе МОН сообщит детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания для всех абитуриентов.

“Коллеги, друзья, нынешнее ЗНО обязательно состоится, его никто не отменяет. МОН и УЦОКО отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО, ЕВЕ, ЕФВВ за различных вариантов развертывания событий. Напоминаю, что ВНО - это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому мы тщательно продумываем каждую ее составляющую”, - написал Стадный.

Напомним, что ранее в ОПУ дали прогноз, когда закончится коронавирус. Чем меньше украинцев заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни, сообщили у Зеленского.

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