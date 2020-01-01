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ВНО проведут, несмотря на COVID-19

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В Минобразования рассматривают разные сценарии проведения тестирования и вступительной кампании, и отменять ВНО никто не планирует.
ВНО состоится, несмотря на коронавирус
ВНО состоится, несмотря на коронавирус
Политека

Минобразования планирует провести Внешнее независимое оценивание, несмотря на ограничения из-за COVID-19. Об этом заявил замглавы ведомства Егор Стадный в Facebook во вторник, 24 марта.

По словам Стадного, уже на этой неделе МОН сообщит детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания для всех абитуриентов.

“Коллеги, друзья, нынешнее ЗНО обязательно состоится, его никто не отменяет. МОН и УЦОКО отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО, ЕВЕ, ЕФВВ за различных вариантов развертывания событий. Напоминаю, что ВНО - это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому мы тщательно продумываем каждую ее составляющую”, - написал Стадный.

Напомним, что ранее в ОПУ дали прогноз, когда закончится коронавирус. Чем меньше украинцев заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни, сообщили у Зеленского.

Коронавирус: 381 тыс случаев, 16,5 тыс смертей

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Теги: карантин, минобразования, ЗНО, ВНО, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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