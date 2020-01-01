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У Зеленского объяснили, почему не могут ввести чрезвычайное положение

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Оснований для введения чрезвычайного положения сейчас в Украине нет, но ситуация может измениться, заявили в Офисе президента.
Юлия Ковалив
Юлия Ковалив
РБК-Украина

В Офисе президента объяснили, почему в Украине не могут ввести чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. Об этом рассказала заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив в эфире программы Свобода слова.

По ее словам, правительство не готово остановить большую часть экономики Украины.

"Когда мы говорим о чрезвычайном положении, 70% нашей экспортной выручки - аграрии и металлурги. Можно ли их остановить? Конечно нет! Можно ли остановить критическую инфраструктуру? Нет! Мы не можем остановить аграрный сектор, это означает, что не можем остановить поставщиков семян, техники, топлива, удобрений. Если идти по такой логике, поймем, что мы не можем остановить большую часть экономики. Ведь не может работать металлургический завод без кокса, без транспорта. Мы не можем порвать в один момент все цепочки, которые работают", - заявила Ковалив.

В то же время, заместитель председателя ОП не исключила, что динамика распространения коронавируса в Украине может измениться за несколько дней.

"На сегодня с той динамикой с коронавирусом, оснований введения чрезвычайного положения нет. Конечно, ситуация может измениться. На сегодня динамика будет видна в течение следующих нескольких дней или, возможно, недели", - отметила она.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине пока нет необходимости вводить ЧП

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Теги: вирусы, Вирус, заболевание, болезнь, заболевания, карантин, чрезвычайное положение, Коронавирус, Офис президента, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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