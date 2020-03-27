НАТО рассмотрит предоставление дополнительной поддержки Киеву
Глава МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который сообщил, что члены Альянса обсудят дополнительную поддержку Украины. Об этом информирует пресс-служба внешнеполитического ведомства в пятницу, 27 марта.
"Йенс Столтенберг сообщил, что союзники планируют обсудить дополнительную поддержку Украины в рамках Комплексного пакета помощи", – говорится в сообщении.
Также указано, что Кулеба с пониманием воспринял решение партнеров перенести на более поздние сроки заседания Североатлантического совета НАТО с участием Украины и Грузии, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в Европе и мире.
"Политика нового правительства Украины относительно НАТО остается абсолютно неизменной", – заявил министр.
Среди ключевых краткосрочных приоритетов двустороннего взаимодействия он отметил: предоставление Украинскому государству статуса участника Программы расширенных возможностей НАТО в качестве дополнительного инструмента углубления сотрудничества в военной сфере; восстановление заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне; обновление Комплексного пакета помощи НАТО для Украины.
"Собеседники также обменялись мнениями относительно последних деструктивных шагов РФ, в том числе о запрете владеть земельными участками на территории временно оккупированного Крыма не гражданам РФ. Было отмечено, что такие действия являются недопустимыми и грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, а также международное гуманитарное право", – добавили в МИД.
Ранее сообщалось, что НАТО протестирует в Украине новую программу партнерства, которую разрабатывает для стран, не входящих в Альянс.
Также стало известно, что Минобороны прогнозирует повышение статуса Украины в НАТО. Страна может получить расширенные возможности в октябре.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
1). Восьмой раз Украине дадут очередной статус.
2). Восстановят заседание комиссий Украина-НАТО (потом, когда-нибудь).
3). И самое главное - НАТО протестирует на Украине новую программу (если от старой все не повыздыхают).
Поздравляю вас мыздобулы. СУГС!!!
Взвейся кострами,
Пламя покрышек.
Вы бандерлоги,
Внуки мартышек.