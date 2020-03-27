НАТО рассмотрит предоставление дополнительной поддержки Киеву

Помощь Украине может быть оказана в рамках Комплексного пакета помощи, сообщил Йенс Столтенберг.

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который сообщил, что члены Альянса обсудят дополнительную поддержку Украины. Об этом информирует пресс-служба внешнеполитического ведомства в пятницу, 27 марта.

"Йенс Столтенберг сообщил, что союзники планируют обсудить дополнительную поддержку Украины в рамках Комплексного пакета помощи", – говорится в сообщении.

Также указано, что Кулеба с пониманием воспринял решение партнеров перенести на более поздние сроки заседания Североатлантического совета НАТО с участием Украины и Грузии, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в Европе и мире.

"Политика нового правительства Украины относительно НАТО остается абсолютно неизменной", – заявил министр.

Среди ключевых краткосрочных приоритетов двустороннего взаимодействия он отметил: предоставление Украинскому государству статуса участника Программы расширенных возможностей НАТО в качестве дополнительного инструмента углубления сотрудничества в военной сфере; восстановление заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне; обновление Комплексного пакета помощи НАТО для Украины.

"Собеседники также обменялись мнениями относительно последних деструктивных шагов РФ, в том числе о запрете владеть земельными участками на территории временно оккупированного Крыма не гражданам РФ. Было отмечено, что такие действия являются недопустимыми и грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, а также международное гуманитарное право", – добавили в МИД.

Ранее сообщалось, что НАТО протестирует в Украине новую программу партнерства, которую разрабатывает для стран, не входящих в Альянс.

Также стало известно, что Минобороны прогнозирует повышение статуса Украины в НАТО. Страна может получить расширенные возможности в октябре.

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