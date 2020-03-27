Госпредприятие сорвало поставку дефицитных боеприпасов военным

Должностные лица при подготовке сметы сознательно завысили реальную стоимость и объемы работ. Им грозит тюремный срок.

Правоохранители подозревают руководство филиала управления магистральных газопроводов Черкассытрансгаз ПАО Укртрансгаз в незаконной растрате средств, предназначенных для капитального ремонта объекта критической инфраструктуры, сообщает в пятницу, 27 марта, пресс-центр СБУ.

По данным следствия, должностные лица госпредприятия в течение 2017-2018 лет заключили ряд договоров на проведение ремонтных работ строительного комплекса одного из подразделений филиала на общую сумму более 9 миллионов гривен.

Экспертизы показали, что чиновники при подготовке сметы сознательно завысили реальную стоимость и объемы работ. Это стало возможным из-за непроведения соответствующей экспертной оценки. По предварительной версии, из-за сделки злоумышленники растратили государственные средства в сумме более 1,4 миллиона гривен.

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Сейчас следователями органов безопасности трем должностным лицам госпредприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренногостатьей о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением УК Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к сделке.

Ранее сообщалось, что в Харькове на стратегическом заводе Электротяжмаш разоблачили пятерых должностных лиц, организовавших коррупционную схему на 13,7 млн гривен.