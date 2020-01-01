Северная Македония вступила в НАТО

Республика стала тридцатым членом Альянса. Вскоре ее флаг торжественно поднимут над штаб-квартирой НАТО.

Республики Северная Македония присоединилась к Североатлантическому Альянсу. Ее флаг 30 марта поднимут над штаб-квартирой альянса в Брюсселе. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом в пятницу, 27 марта, заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

"27 марта 2020 года США как депозитарий договора получили документ о присоединении Республики Северная Македония к Североатлантическому договору, что сделало Северную Македонию 30 союзником по НАТО. 30 марта флаг Северной Македонии впервые поднимется над штаб-квартирой НАТО", - отметил Помпео.

Он отметил, что вступление Северной Македонии в НАТО представляет собой кульминацию многолетних усилий правительства и народа Северной Македонии по присоединению к Североатлантическому альянсу.

"Членство Северной Македонии в НАТО будет способствовать большей интеграции, демократическим реформам, торговле, безопасности и стабильности во всем регионе", - сказал Помпео.

Он также подчеркнул, что "двери НАТО остаются открытыми для тех стран, которые хотят и могут проводить реформы, необходимые для соответствия высоким стандартам НАТО, и принять на себя ответственность и преимущества членства" в альянсе.

Напомним, в марте последняя страна НАТО - Испания - проголосовала за членство Северной Македонии.

В начале февралая парламент Северной Македонии одобрил протокол о вступлении в НАТО.

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