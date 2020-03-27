Украинцев начали пускать пешком через границу с Польшей

Чтобы успеть всех граждан пустить на родину до закрытия границы в полночь, пограничники приняли беспрецедентное решение.

Для ускорения пропуска украинцев, которые спешно возвращаются из Польши после известия о закрытии границы, пограничники приняли беспрецедентное решение - открыть пешее направление движения рядом с пунктом пропуска Краковец. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает пресс-служба ГПСУ

Отмечается, что пограничники развернули передвижные автомобильные комплексы контроля на базе двух автомобилей. Там работают семь экспертов по проверке документов. Оформление граждан на вход в Украине началось в 17:00.

Также организованы девять автобусов и микроавтобусов для перевозки украинцев. Ожидается прибытие еще девяти транспортных средств.

По состоянию на 18:00 на данном направлении уже были оформлены 160 граждан.

Пункт пропуска Краковец расположен на европейской автодороге А4, которая берет свое начало в Германии и является самым удобным маршрутом до границы с Украиной.

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Коллапс на границах. Украинцы возвращаются домой

Напомним, сегодня днем на границе с Польшей образовалась огромная очередь.

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