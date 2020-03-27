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Украинцев начали пускать пешком через границу с Польшей

Комментариев: 5
Чтобы успеть всех граждан пустить на родину до закрытия границы в полночь, пограничники приняли беспрецедентное решение.
Украинцы спешно возвращаются домой
Украинцы спешно возвращаются домой
dpsu.gov.ua

Для ускорения пропуска украинцев, которые спешно возвращаются из Польши после известия о закрытии границы, пограничники приняли беспрецедентное решение - открыть пешее направление движения рядом с пунктом пропуска Краковец. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает пресс-служба ГПСУ

Отмечается, что пограничники развернули передвижные автомобильные комплексы контроля на базе двух автомобилей. Там работают семь экспертов по проверке документов. Оформление граждан на вход в Украине началось в 17:00.

Также организованы девять автобусов и микроавтобусов для перевозки украинцев. Ожидается прибытие еще девяти транспортных средств.

По состоянию на 18:00 на данном направлении уже были оформлены 160 граждан.

Пункт пропуска Краковец расположен на европейской автодороге А4, которая берет свое начало в Германии и является самым удобным маршрутом до границы с Украиной.

 

 

Коллапс на границах. Украинцы возвращаются домой

Напомним, сегодня днем на границе с Польшей образовалась огромная очередь.

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Теги: Польша, граница, карантин, пограничная служба, пограничники
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Мыкола    28.03.2020, 08:16
Оценка:  -11
Мыкола
Такого идиотизма, как устроила власть на границе с Польшей, даже в племени тумба-юмба не могло быть, а уж тем более в европейской стране. Толпа растянувшаяся на километр , которую не пропускали только потому, что люди топают пешком , а не едут на машине ! Будут гои знать, кого выбирать во власть
ЗаелоПластинку    27.03.2020, 23:06
Оценка:  +18
ЗаелоПластинку
Оказывается, Белоглазова (шлюха Шария), как верный путинюгенд, отмечала день захвата Крыма в Москве. Видео легко найти. Вот вам и доказательство того, что Шарий - прокацапский блохер. Ведь кто-кто, а Шарий умеет проверять поднаготную человека. Или свою шлюху не проверял?
Ukraineslava    27.03.2020, 22:23
Оценка:  +20
Ukraineslava
Сколько можно этих вирусных пускать в нашу страну?
tulchanin    27.03.2020, 23:02
Оценка:  0
tulchanin
А что с ними делать ? Они же тоже ваши. Полякам они там не нужны...
Шмат    27.03.2020, 21:33
Оценка:  -23
Шмат
Ё-маё,Польше лишь бы от этого инфицированного балласта сдыхаться.Потому и торопятся.
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