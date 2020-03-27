Зеленский назвал дату внеочередного заседания Рады

Приоритетные законопроекты, которые рассмотрит парламент, – связаны с мерами по борьбе с коронавирусом, объяснил глава государства.

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после заседания фракции Слуга народа вечером в пятницу, 27 марта.

"Мы планируем, чтобы внеочередное заседание состоялось именно в понедельник", – сказал глава государства.

По его словам, приоритетные вещи – это подготовка еще некоторых законопроектов по борьбе с распространением коронавируса.

"Из-за этого будут изменения в бюджете. Надо очень тщательно поработать, чтобы никого не обидеть, чтобы не остановить экономику. Чтобы из-за сокращения не пострадали ни учителя, ни медики. Поэтому будет несколько законопроектов, связанных с экономикой Украины", – отметил Зеленский.

Президент уточнил, что это не последний пакет стабилизационных мер по противодействию эпидемии коронавируса.

Также стало известно, что комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрит так называемый антиколомойский" законопроект №3260 утром 30 марта. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

Сначала он написал, что заседание комитета планируется на 17:00 субботу, но потом добавил, что заседание переносится на 9:00 понедельника.

Ранее на этой неделе лидеры фракций и Кабмин собрались на совещание, на котором обсудили антикризисные меры в связи с пандемией коронавируса. По итогам заседания глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что ни дата, ни место внеочередного заседания парламента, на котором должны рассмотреть антикризисные законопроекты, пока не определены.

Позже главы фракций встретились с Зеленским. Они обсудили предстоящее внеочередное заседание парламента и инициативы по защите экономики от кризиса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet