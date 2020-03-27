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Зеленский назвал дату внеочередного заседания Рады

Комментариев: 9
Приоритетные законопроекты, которые рассмотрит парламент, – связаны с мерами по борьбе с коронавирусом, объяснил глава государства.
Владимир Зеленский встретился с нардепами от Слуги народа
Владимир Зеленский встретился с нардепами от Слуги народа
Пресс-служба президента Украины

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после заседания фракции Слуга народа вечером в пятницу, 27 марта.

"Мы планируем, чтобы внеочередное заседание состоялось именно в понедельник", – сказал глава государства.

По его словам, приоритетные вещи – это подготовка еще некоторых законопроектов по борьбе с распространением коронавируса.

"Из-за этого будут изменения в бюджете. Надо очень тщательно поработать, чтобы никого не обидеть, чтобы не остановить экономику. Чтобы из-за сокращения не пострадали ни учителя, ни медики. Поэтому будет несколько законопроектов, связанных с экономикой Украины", – отметил Зеленский.

Президент уточнил, что это не последний пакет стабилизационных мер по противодействию эпидемии коронавируса.

Также стало известно, что комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрит так называемый антиколомойский" законопроект №3260 утром 30 марта. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

Сначала он написал, что заседание комитета планируется на 17:00 субботу, но потом добавил, что заседание переносится на 9:00 понедельника.

Ранее на этой неделе лидеры фракций и Кабмин собрались на совещание, на котором обсудили антикризисные меры в связи с пандемией коронавируса. По итогам заседания глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что ни дата, ни место внеочередного заседания парламента, на котором должны рассмотреть антикризисные законопроекты, пока не определены.

Позже главы фракций встретились с Зеленским. Они обсудили предстоящее внеочередное заседание парламента и инициативы по защите экономики от кризиса.

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Теги: эпидемия, Рада, Верховная Рада, законопроект, парламент, Владимир Зеленский, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Путин-Xyйло    27.03.2020, 23:24
Оценка:  +24
Путин-Xyйло
Значит кАломойша согласился что должен - простить и забрать деньгами?
ПродувКротов    28.03.2020, 01:13
Оценка:  +22
ПродувКротов
Это просто ход конем. Главное получить транш, а дальше в турборежиме, без чтения и обсуждения еще примут сотню непонятных законов, где все переиграют под себя. У зеленой плесени сейчас абсолютная власть в стране. Все под ними на все 100% увы.
ЗаелоПластинку    27.03.2020, 22:40
Оценка:  +21
ЗаелоПластинку
Белоглазова (шлюха Шария), как верный путинюгенд, отмечала день захвата Крыма в Москве. Видео легко найти. Вот вам и доказательство того, что Шарий - прокацапский блохер. Ведь кто-кто, а Шарий умеет проверять поднаготную человека. Или свою шлюху не проверял?
Зaлюбкы    27.03.2020, 22:38
Оценка:  -24
Зaлюбкы
Зе,хватит заседать.Делай что-нибудь!
Брюква_и_Клюква    27.03.2020, 23:39
Оценка:  +23
Брюква_и_Клюква
Он уже достаточно сделал для мокшей.
Потому_что    27.03.2020, 22:23
Оценка:  +23
Потому_что
Вова иди в 95, пожалей страну, это не твоё, слабенькое ты.
ПродувКротов    27.03.2020, 21:39
Оценка:  +23
ПродувКротов
Дебилы, прекратите свои турбощаседания. Не провоцируйте новый Майдан в период пандемии. Это будет тотальная задница.
Зaлюбкы    27.03.2020, 22:39
Оценка:  -25
Зaлюбкы
Псина,майданить ты только в своих липких снах будешь.
ПродувКротов    28.03.2020, 01:14
Оценка:  +23
ПродувКротов
Рыло ватное завали.
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