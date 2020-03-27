Зеленский пообещал отправить в обсервацию 17 тысяч

Глава государства рассказал о договоренности с отелями, в которые, в случае необходимости, будут помещены вернувшиеся из-за границы украинцы.

Обсервацию пройдут около 17 тысяч граждан Украины, которых вернут из-за границы. Об этом вечером в пятницу, 27 марта, сообщил президент Владимир Зеленский после заседания фракции Слуга народа, передает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что все эвакуированные украинцы в обязательном порядке пройдут обсервацию.

"Сегодня ночью мы закрываем границы. Далее, что касается всех остальных граждан, которые там находятся из-за работы, из-за отдыха... Сейчас мы должны вернуть украинцев. По запросу в МИД, зарегистрировались около 17 тысяч украинцев, мы их вернем, но они должны знать, что нам нужно несколько дней, чтобы подготовить инфраструктуру для обсервации. Все они должны быть проверены тестами и должны пройти обсервацию", - заявил Зеленский.

Также президент заявил, что в случае необходимости правительство планирует использовать отели в качестве мест для обсервации инфицированных коронавирусом.

МИД ожидает три волны эвакуации украинцев

Напомним, несколькими днями ранее в МВД заявили, что в Украину уже вернулись более 78 тысяч граждан страны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet