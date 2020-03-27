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Зеленский пообещал отправить в обсервацию 17 тысяч

Комментариев: 11
Глава государства рассказал о договоренности с отелями, в которые, в случае необходимости, будут помещены вернувшиеся из-за границы украинцы.
В Украину возвращаются тысячи граждан
В Украину возвращаются тысячи граждан

Обсервацию пройдут около 17 тысяч граждан Украины, которых вернут из-за границы. Об этом вечером в пятницу, 27 марта, сообщил президент Владимир Зеленский после заседания фракции Слуга народа, передает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что все эвакуированные украинцы в обязательном порядке пройдут обсервацию.

"Сегодня ночью мы закрываем границы. Далее, что касается всех остальных граждан, которые там находятся из-за работы, из-за отдыха... Сейчас мы должны вернуть украинцев. По запросу в МИД, зарегистрировались около 17 тысяч украинцев, мы их вернем, но они должны знать, что нам нужно несколько дней, чтобы подготовить инфраструктуру для обсервации. Все они должны быть проверены тестами и должны пройти обсервацию", - заявил Зеленский.

Также президент заявил, что в случае необходимости правительство планирует использовать отели в качестве мест для обсервации инфицированных коронавирусом.

МИД ожидает три волны эвакуации украинцев

Напомним, несколькими днями ранее в МВД заявили, что в Украину уже вернулись более 78 тысяч граждан страны.

 

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Теги: эвакуация, карантин, обсерватория, Владимир Зеленский, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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romanof    28.03.2020, 08:55
Оценка:  -4
romanof
Ещё "пообещай" что их три раза в день чёрной икрой кормить будут.
Мухоморище    28.03.2020, 06:57
Оценка:  +20
Мухоморище
Зеленский уже обещал,что цены на продукты поднимать не будут.Вчера зашел в маркет:лимоны больше 100 гривень,дальше продолжать не надо.Пиzдеть-не мешки ворочать.
SanSany    28.03.2020, 05:22
Оценка:  -1
SanSany
Главное что вовремя ))) Демократия превыше всего )
БийКацапів    28.03.2020, 03:28
Оценка:  -2
БийКацапів
У меня для твоего кацапского рыба есть специальный аппарат вентиляции. Надо просто одеть мою жоп.у на твою носяру. Сервис и лечение бесплатно
БийКацапів    28.03.2020, 02:41
Оценка:  -2
БийКацапів
Зеленомойский обещает обсираться .
Брюква_и_Клюква    27.03.2020, 23:37
Оценка:  +27
Брюква_и_Клюква
А масок и лабораторных тестов до сих пор нет. И всего 189 стационарных аппаратов вентиляции. Как ты собираешься лечить эти 17 тысяч, сопля ЗЕленая?
tulchanin    28.03.2020, 00:34
Оценка:  -2
tulchanin
Подумаешь, аппараты для вентиляции легких в больницах нет. За то вышиванки есть у всех, памятники Ленину в городах снесены, а уж сколько улиц переименовали ! На нужные вещи страна 5ть лет тратилась... ктож мог предположить что оборудование больниц может понадобится ?
Djada    27.03.2020, 22:56
Оценка:  -2
Djada
дошло наконец-то. а слона то я и не заметил.
Ukraineslava    27.03.2020, 22:33
Оценка:  +21
Ukraineslava
Сколько можно этих вирусных пускать в нашу страну?
farfalle    28.03.2020, 06:30
Оценка:  -23
farfalle
Единая Украина, говоришь?
Зaлюбкы    27.03.2020, 22:25
Оценка:  -18
Зaлюбкы
Долбень,это надо было делать гораздо раньше!А не после того когда эта зараза по всей стране уже расползлась.Поздно всрался,батенька!
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