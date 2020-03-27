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В Украине выросла средняя зарплата

Комментариев: 11
Госстат зафиксировал в феврале увеличение средних зарплат на 12% по сравнению с февралем прошлого года.
Зарплаты в феврале выросли на 1,4% по сравнению с январем
Зарплаты в феврале выросли на 1,4% по сравнению с январем
пресс-служба НБУ

В феврале средняя зарплата в Украине составила 10 847 грн, что на 120 грн больше, чем в январе, сообщает Государственная служба статистики.

Реальная заработная плата в феврале выросла на 12,2% в годовом измерении и на 1,4% по сравнению с январем, отметили в ведомстве.

Так, средняя номинальная зарплата составила 10 847 грн, что на 15% больше в годовом измерении и на 1,1% (120 грн) больше, чем в январе.

 

Наибольший рост средней зарплаты по сравнению с февралем 2019 года ведомство зафиксировало в Луганской (19,1%), Николаевской (18,9%), Хмельницкой (18,8%), Ровненской (17,8%), Черниговской (17,2%), Одесской (17,1%), Днепропетровской (17%), Львовской (16,9%), Черновицкой (16,7%), Тернопольской (16,3%), Запорожской (15,7%), Херсонской (15,3%) областях и Киеве (13,3%).

Отмечается, что самые высокие зарплаты традиционно зафиксированы в Киеве (средняя - 16 447 грн), самые низкие в Черновицкой области (8 384 грн).

Каждый пятый украинец получает больше 15 тысяч в месяц – Госстат

Ранее в Пенсионном фонде сообщили размер средней зарплаты за 2019 год.

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Теги: зарплаты, зарплата, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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romanof    28.03.2020, 08:53
Оценка:  -4
romanof
Следующая новость будет что экономика стремительно "растёт".
FPN    27.03.2020, 23:35
Оценка:  -17
FPN
ЧИНУШИ ПОДНЯЛИ СЕБЕ ЗАРПЛАТЫ, ВОТ И ВЭС РАЗГОВОР!!!!
Брюква_и_Клюква    27.03.2020, 23:32
Оценка:  +26
Брюква_и_Клюква
Промышленность не работает, но зп растут. Наверное, за счет Шмыги, Венедиктовой и беглого Богдана
farfalle    28.03.2020, 06:29
Оценка:  -23
farfalle
а с Петькой она работала?))))
xapi3mat    27.03.2020, 23:10
Оценка:  +24
xapi3mat
еще за март не меряли
Путин-Xyйло    27.03.2020, 23:29
Оценка:  +24
Путин-Xyйло
Так отож А там и апрель и...
Alexsy    28.03.2020, 07:39
Оценка:  -18
Alexsy
Сам с собой разговариваешь!?
Зaлюбкы    27.03.2020, 22:59
Оценка:  -26
Зaлюбкы
Правда?
ПродувКротов    27.03.2020, 22:54
Оценка:  +24
ПродувКротов
Клоунским министрам подняли зарплату 530 %, а врачам урезали на 30% . В целом в стране все прекрасно
Зaлюбкы    27.03.2020, 23:00
Оценка:  -26
Зaлюбкы
Псина,а тебе разве синий Петух не поднял зарплату?
xapi3mat    27.03.2020, 23:11
Оценка:  +21
xapi3mat
лаптерогим слово не давали!
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