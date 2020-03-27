В Украине выросла средняя зарплата

Госстат зафиксировал в феврале увеличение средних зарплат на 12% по сравнению с февралем прошлого года.

Зарплаты в феврале выросли на 1,4% по сравнению с январем пресс-служба НБУ

В феврале средняя зарплата в Украине составила 10 847 грн, что на 120 грн больше, чем в январе, сообщает Государственная служба статистики.

Реальная заработная плата в феврале выросла на 12,2% в годовом измерении и на 1,4% по сравнению с январем, отметили в ведомстве.

Так, средняя номинальная зарплата составила 10 847 грн, что на 15% больше в годовом измерении и на 1,1% (120 грн) больше, чем в январе.

Наибольший рост средней зарплаты по сравнению с февралем 2019 года ведомство зафиксировало в Луганской (19,1%), Николаевской (18,9%), Хмельницкой (18,8%), Ровненской (17,8%), Черниговской (17,2%), Одесской (17,1%), Днепропетровской (17%), Львовской (16,9%), Черновицкой (16,7%), Тернопольской (16,3%), Запорожской (15,7%), Херсонской (15,3%) областях и Киеве (13,3%).

Отмечается, что самые высокие зарплаты традиционно зафиксированы в Киеве (средняя - 16 447 грн), самые низкие в Черновицкой области (8 384 грн).

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