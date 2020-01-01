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Под Киевом два новых случая COVID-19

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В Ирпене и в Ворзеле коронавирус обнаружили у женщин, которые недавно вернулись из-за границы.
В Ирпене и Ворзеле новые случаи инфицирования
В Ирпене и Ворзеле новые случаи инфицирования
mukachevo.net

В Ирпенском районе Киевской области зафиксировано два новых подтвержденых случая COVID-19: один случай - в Ирпене, второй - в Ворзеле. Об этом вечером в пятницу, 27 марта, сообщает первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин на странице в Facebook.

Оба случая подтверждены у женщин, которые вернулись в Украину из-за границы.

"Только что мы получили лабораторные подтверждения о еще двух случаях заболевания у жителей нашего региона. Это две женщины, обе недавно вернулись из-за границы в Украину. Одна проживает в городе Ирпень, вторая - в поселке Ворзель (входит в админподчинение Ирпенского городского совета)", - отметил Маркушин.

Он отметил, что антивирусный штаб Ирпеня устанавливает круг контактов обеих больных и в очередной раз призывает жителей города соблюдать максимальную самоизоляцию.

Ранее сообщалось, что в Ирпене коронавирус выявили у беременной жительницы. Инфицирование у женщины удалось выявить только после второго теста. На следующий день женщина родила.

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Теги: Киевская область, Ирпень, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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