В Запорожье пресекли масштабную контрабанду и распространение наркотиков

Правоохранители задержали пять человек, которых подозревают в организации крупные поставки наркотиков в разные регионы страны.

Сотрудники СБУ пресекли в Запорожье деятельность наркогруппировки, занимавшейся масштабной контрабандой и сбытом в разные регионы страны оптовых партий психотропов и прекурсоров, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители подозревают пятерых местных жителей в том, что они организовали разветвленный наркотрафик на территории страны.

"Наркотики они заказывали на специализированных интернет-ресурсах у поставщиков из Евросоюза и Восточной Азии. Доставляли запрещенные вещества через международные почтовые сервисы под видом строительных смесей и бытовой химии. Нарколабораторию по синтезу психотропов злоумышленники обустроили в Запорожье в гаражном помещении одного из участников группы. Готовый "товар" сбывали по всей территории Украины через разветвленную сеть дилеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ежемесячно наркодельцы получали из-за границы почти 300 килограммов психотропов и прекурсоров, в том числе и такое высокотоксичное вещество как альфа-бромвалерофенон.

Одного из участников группировки правоохранители задержали рядом с почтовым отделением после получения очередного отправления с 30 килограммами психотропов. Еще двое фигурантов дела, в том числе организатор, были задержаны в нарколаборатории.

Правоохранители провели 14 одновременных обысков по местам изготовления, хранения и сбыта наркотических средств, а также в квартирах и автомобилях злоумышленников. Во время следственных действий изъяты 21 килограмм психотропных веществ, оборудование для их синтеза, более полтонны прекурсоров, большое количество банковских карт, черновые записи с данными о наркотрафике и заказчиках, а также компьютерная техника, которая содержит переписку с поставщиками, и почти 150 тысяч долларов США, полученных от незаконной деятельности.

"По предварительным оценкам, стоимость обнаруженных веществ и оборудования составляет почти 2,5 миллиона гривен по ценам черного рынка", - сообщают правоохранители.

Открыто уголовное производство, решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступной деятельности.

Cмотрите фотогалерею: В Запорожье пресекли масштабную контрабанду и распространение наркотиков

Ранее сообщалось, что во Львовской области перекрыли канал поставки наркотиков.

Перед этим в Киеве силовики разоблачили крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию, где ежемесячно изготавливалось около 100 кг психотропных веществ. Были изъяты наркосодержащие вещества на сумму 110 млн гривен.

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