В Украине зафиксировано восемь смертей от COVID-19
За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано три летальных случая от COVID-19: по одному в Ровненской, Сумской области и Ивано-Франковской областях. Об этом в субботу, 28 марта, сообщает пресс-служба Минздрава.
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"За прошедшие сутки зарегистрировано три летальных исхода от коронавирусной болезни: 1 в Ровенской области, 1 в Сумской области, 1 в Ивано-Франковской области (пациент умер раньше, однако вчера случай был подтвержден лабораторно)", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что ранее в Украине умерли пять человек от коронавирусной болезни. Преимущественно это люди пожилого возраста или пациенты, которые длительное время занимались самолечением и слишком поздно обратились к врачам.
Напомним, по состоянию на утро субботы, число заболевших COVID-19 в Украине выросло до 311.
Также сообщалось, что на Тернопольщине короновирусом заразился 21 медик.
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ты чего тут забыло,
многостаночный быдлобот-трансестит путинский???
У тебя на россии вирус не распространяется, шизоид виртуальный?
Нахyй скачи отсюда ... штатный питарок-говномет
УЗЕбила ничего не было подготовленно, а он тысячи людей завоэзит в Украину, без проверки.. Халатность-- это новый лозунг Слуг.