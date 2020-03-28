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В Украине зафиксировано восемь смертей от COVID-19

Комментариев: 12
В Украине от коронавируса умерли восемь человек, при чем трое из них - за последние сутки .
В Украине восемь человек умерли от коронавируса
В Украине восемь человек умерли от коронавируса
пресс-служба Слуги народа

За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано три летальных случая от COVID-19: по одному в Ровненской, Сумской области и Ивано-Франковской областях. Об этом в субботу, 28 марта, сообщает пресс-служба Минздрава.

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"За прошедшие сутки зарегистрировано три летальных исхода от коронавирусной болезни: 1 в Ровенской области, 1 в Сумской области, 1 в Ивано-Франковской области (пациент умер раньше, однако вчера случай был подтвержден лабораторно)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ранее в Украине умерли пять человек от коронавирусной болезни. Преимущественно это люди пожилого возраста или пациенты, которые длительное время занимались самолечением и слишком поздно обратились к врачам.

Напомним, по состоянию на утро субботы, число заболевших COVID-19 в Украине выросло до 311.

Также сообщалось, что на Тернопольщине короновирусом заразился 21 медик.

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Теги: смерть, Минздрав, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (12)
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ЗаелоПластинку    28.03.2020, 14:20
Оценка:  +15
ЗаелоПластинку
двуличные на бигмире, будьте осторожны. В рашке есть ботофабрика, где пишут посты против Украины за деньги. Пример: накрутка голосов Антибесом в теме "СБУ пресекла деятельность "ботофермы" ФСБ". Эти тролли сидят на зарплате, продавая совесть
БийКацапів    28.03.2020, 14:17
Оценка:  -3
БийКацапів
Слушай ты Зелёный дибил, Надо Было давно уже закрывать путешествия между населенным пунктами и вводить СПи Комендантский Час. Кто-нибудь подскажите ЗеЛоху., пока он не уничтожил всю страну
Курсовой-угол    28.03.2020, 14:16
Оценка:  -22
Курсовой-угол
От сезонного гриппа смертность по миру 650 тысяч человек в год. От воспаления легких только детей до пяти лет включительно умирает около миллиона в год, т.е. одна смерть каждые 30 секунд. А всего воспаление легких за год уносит жизни около 7.000.000 человек.
Курсовой-угол    28.03.2020, 14:17
Оценка:  -22
Курсовой-угол
Таким образом, суммарно грипп и пневмония убивают более 7,5 млн человек. Это почти 21000 человек в день по всему земному шару!
Сравните с 50-ю умершими от коронавируса за месяц!
WTF2wtf    28.03.2020, 14:29
Оценка:  +17
WTF2wtf
ira095,
ты чего тут забыло,
многостаночный быдлобот-трансестит путинский???
У тебя на россии вирус не распространяется, шизоид виртуальный?
Нахyй скачи отсюда ... штатный питарок-говномет
БийКацапів    28.03.2020, 13:58
Оценка:  -5
БийКацапів
Зелена5сопля теперь сожалеет, чт о послушался его пейсатого хозяина и полез в Президенство.
БийКацапів    28.03.2020, 13:52
Оценка:  -3
БийКацапів
Надо было ЗЕлупе Коломойского привести на Украину 800000 Китайцев, не только возвратить зараженных Украинцев с Италии, Испании и Польши.
УЗЕбила ничего не было подготовленно, а он тысячи людей завоэзит в Украину, без проверки.. Халатность-- это новый лозунг Слуг.
ЗаелоПластинку    28.03.2020, 13:51
Оценка:  +15
ЗаелоПластинку
Напомню подвиги Гундяева: отжал квартиру (повод - нанопыль после ремонта), организация импорта алкогольной и табачной продукции, часики отфотошопили, а отражение убрать забыли (за 30к евро), часики за 16к баксов (эти уже даже не ретушировали, дешёвка же)
ЗаелоПластинку    28.03.2020, 13:51
Оценка:  +14
ЗаелоПластинку
Напомню подвиги Гундяева: отжал квартиру (повод - нанопыль после ремонта), организация импорта алкогольной и табачной продукции, часики отфотошопили, а отражение убрать забыли (за 30к евро), часики за 16к баксов (эти уже даже не ретушировали, дешёвка же)
БийКацапів    28.03.2020, 13:45
Оценка:  -4
БийКацапів
ЗЕху.й целеустремленно продолжает свою политику по истреблению пожилого населения. Это такое спасибо от него за ихние голоса. Ему их не жалко
БийКацапів    28.03.2020, 13:42
Оценка:  -4
БийКацапів
Надеюсь, один из них Зелёный Слуга Коломойского
Ukraineslava    28.03.2020, 13:32
Оценка:  +14
Ukraineslava
надеюсь те что приехали из-за бугра твари
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