В Украине резко подорожал борщевой набор
С начала карантина в Украине резко выросли цены на овощи. В некоторых случаях подорожание достигает 100%. Об этом в субботу, 28 марта, сообщают Українські Новини со ссылкой на аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Андрея Мартыненко.
Так, по его словам, стоимость лука увеличилась в два раза - до 23,25 гривны/кг.
"За последние две недели (с 12 марта) наибольшие изменения в цене понесли овощи, в частности, входящие в "борщевой набор", - сказал он.
Так, по состоянию на 26 марта, капуста подорожала на 86% до 8,46 гривны/кг, морковь - на 48% до 8,1 гривны/кг, свекла - на 47% до 8,45 гривны/кг, картофель - на 39% до 16,8 гривны/кг.
Также выросли в цене гречневая крупа на 50% до 55,61 гривны за 800 г и сахар - на 9% до 14,48 гривны/кг.
Ранее сообщалось, что в Украине в разы подорожали “противовирусные” овощи.
Напомним, АМКУ будет изучать рост цен на продукты во время карантина. Информацию о "скачке" цен на продукты в Антимонопольный комитет передал заместитель главы МВД.
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Кушайте на здоровья, мене тут мінусили, за те що я говорив не треба економіку зупиняти.
Можно було як в Сінгапурі, але ж зелене гафно хотіло "врятувати"...кого пенсіков?
Замість проконтролювати щоб вони не щастали і носити їм їжу
А тепер пенсіки всерівно ласти склеють або від ГО або КО
Коронавирус + подорожание = пенсионная реформа
Якщо сумніви, дивиться статистику по вірусні.
лихі 90 покажуться дрібницею
Зато після економіка піде різко в гору, цікаво а пенсіонний понизять?