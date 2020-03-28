В Украине резко подорожал борщевой набор

С начала карантина резко подорожали овощи. Также выросла стоимость гречневой крупы и сахара.

С начала карантина в Украине резко выросли цены на овощи. В некоторых случаях подорожание достигает 100%. Об этом в субботу, 28 марта, сообщают Українські Новини со ссылкой на аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Андрея Мартыненко.

Так, по его словам, стоимость лука увеличилась в два раза - до 23,25 гривны/кг.

"За последние две недели (с 12 марта) наибольшие изменения в цене понесли овощи, в частности, входящие в "борщевой набор", - сказал он.

Так, по состоянию на 26 марта, капуста подорожала на 86% до 8,46 гривны/кг, морковь - на 48% до 8,1 гривны/кг, свекла - на 47% до 8,45 гривны/кг, картофель - на 39% до 16,8 гривны/кг.

Также выросли в цене гречневая крупа на 50% до 55,61 гривны за 800 г и сахар - на 9% до 14,48 гривны/кг.

Ранее сообщалось, что в Украине в разы подорожали “противовирусные” овощи.

Напомним, АМКУ будет изучать рост цен на продукты во время карантина. Информацию о "скачке" цен на продукты в Антимонопольный комитет передал заместитель главы МВД.

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