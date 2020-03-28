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В Украине резко подорожал борщевой набор

Комментариев: 7
С начала карантина резко подорожали овощи. Также выросла стоимость гречневой крупы и сахара.
В Украине значительно подорожали овощи
В Украине значительно подорожали овощи
Getty Images

С начала карантина в Украине резко выросли цены на овощи. В некоторых случаях подорожание достигает 100%. Об этом в субботу, 28 марта, сообщают Українські Новини со ссылкой на аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Андрея Мартыненко.

Так, по его словам, стоимость лука увеличилась в два раза - до 23,25 гривны/кг.

"За последние две недели (с 12 марта) наибольшие изменения в цене понесли овощи, в частности, входящие в "борщевой набор", - сказал он.

Так, по состоянию на 26 марта, капуста подорожала на 86% до 8,46 гривны/кг, морковь - на 48% до 8,1 гривны/кг, свекла - на 47% до 8,45 гривны/кг, картофель - на 39% до 16,8 гривны/кг.

Также выросли в цене гречневая крупа на 50% до 55,61 гривны за 800 г и сахар - на 9% до 14,48 гривны/кг.

Ранее сообщалось, что в Украине в разы подорожали “противовирусные” овощи.

Напомним, АМКУ будет изучать рост цен на продукты во время карантина. Информацию о "скачке" цен на продукты в Антимонопольный комитет передал заместитель главы МВД.

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Теги: овощи, цены, карантин, Подорожание, борщевой набор
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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navigator2    28.03.2020, 18:51
Оценка:  0
navigator2
що я говорив?
Кушайте на здоровья, мене тут мінусили, за те що я говорив не треба економіку зупиняти.
Можно було як в Сінгапурі, але ж зелене гафно хотіло "врятувати"...кого пенсіков?
Замість проконтролювати щоб вони не щастали і носити їм їжу
А тепер пенсіки всерівно ласти склеють або від ГО або КО
MNI1957    28.03.2020, 16:23
Оценка:  -22
MNI1957
власть,бдит?хер вам
Teetotaler    28.03.2020, 16:13
Оценка:  +2
Teetotaler
И это не предел.
Коронавирус + подорожание = пенсионная реформа
navigator2    28.03.2020, 18:52
Оценка:  0
navigator2
більше гречковиборці вже не проголосують, зуб даю
Якщо сумніви, дивиться статистику по вірусні.
ВосставшийИзБана    28.03.2020, 15:25
Оценка:  +23
ВосставшийИзБана
Ну так "хуженебудет" же.
dj_qwe    28.03.2020, 16:10
Оценка:  +25
dj_qwe
ну в нормальной стране, минимальным набором обеспечили бы всех нуждающихся
navigator2    28.03.2020, 18:53
Оценка:  0
navigator2
буде економіка в руїнах, безроботіца....далі мородерство, кримінал...мор пенсіков
лихі 90 покажуться дрібницею

Зато після економіка піде різко в гору, цікаво а пенсіонний понизять?
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