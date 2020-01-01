В Харькове в тройном ДТП с участием копов пострадали пять человек

Автомобиль Lexus с полицейским врезался в автомобиль патрульных Mitsubishi Outlander и протаранил припаркованную Mazda.

Один из разбитых автомобилей в ДТП ГБР

В Харькове произошло тройное ДТП с участием работников патрульной полиции, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает ГБР в субботу, 28 марта.

Отмечается, что накануне вечером автомобиль патрульных Mitsubishi Outlander осуществлял разворот на одном из перекрестков. В этот момент с ним столкнулся автомобиль Lexus, который, в свою очередь, протаранил еще и припаркованную Mazda. Пассажиром Lexus был действующий сотрудник патрульной полиции. Травмы получили пять человек.

Досудебное расследование в уголовном производстве начато по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины).

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Ранее в Харькове в ДТП попали четыре автомобиля, в результате чего травмировались пять человек, четверо из которых – полицейские.

Также сообщалось, что под Киевом четыре копа пострадали при задержании водителя. Автомобиль Honda Accord был заблокирован в Борисполе на улице Киевский шлях. Нарушителя задержал спецназ КОРД.

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