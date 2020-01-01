Названы страны, из которых можно въехать на авто в Украину

Граждане Украины могут попасть на родину только автомобилем и через определенные пункты пропуска.

После решения президента Владимира Зеленского о закрытии границ Украины, попасть в страну можно только автомобилем и через определенные пункты пропуска. Об этом сообщает МИД на своей странице в Facebook в субботу, 28 марта.

Так, из Германии, Чехии и Австрии украинцы смогут вернуться домой транзитным коридором через Австрию и Венгрию:

транзит из Германии возможен по трассе А1 Мюнхен-Зальцбург, работающей с 17:00 до 01:00;

возвращение из Австрии возможно по трассе А1, которая работает с 17:00 до 01:00;

в Венгрию можно попасть через пункт пропуск Никесдорф-Хедьешхалом. Транзитный коридор работает с 21:00 до 5:00;

въезд в Украину только через пункт пропуска Чоп-Захонь.

Граждане, возвращающиеся из Беларуси, России, Словакии, Румынии и Польши смогут попасть в Украину только через пункты пропуска, которые числятся открытыми на специальной карте Государственной таможенной службы. Из Литвы и Латвии вернуться в Украину можно только через Беларусь.

Кроме того, украинцы, которые находятся в Сербии, могут вернуться домой транзитом через Румынию. Для этого необходимо обратиться в украинское посольство в Румынии, которое предоставит румынскому МИД официальный перечень лиц для осуществления транзита.

Напомним, после сообщения о закрытии Украиной въезда, тысячи граждан образовали очереди на польско-украинской границе, пытаясь покинуть территорию Польши.

Всего в течение марта в Украину вернулись около 200 тысяч человек. При этом процент выявления украинцев с повышенной температурой является сверхнизким.

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