За прошедшие сутки в Закарпатской области зафиксировано 33 пожара из-за сжигания сухой травы в различных районах.

Спасатели не уточнили, сколько гектаров заповедника выгорело ГСЧС

В Хустском районе Закарпатской области спасатели ликвидировали горение сухой травы в Долине нарциссов. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в субботу, 28 марта.

"На Хустщине чья-то халатность и глупость едва не уничтожила "изюминку" Закарпатья – Долину нарциссов. Вчера, 27 марта, в 16:35 хустские бойцы ГСЧС выехали на тушение пожара сухой травы и кустарников на территории Карпатского биосферного заповедника Долина нарциссов им. проф. Василия Комендаря", – говорится в сообщении.

Как сообщается, пожар был ликвидирован в 19.08. Сколько гектаров заповедника выгорело, не уточняется.

В целом, по данным Управления ГСЧС, за прошедшие сутки на Закарпатье зафиксировано 33 пожара из-за сжигания сухой травы в различных районах области.

Cмотрите фотогалерею: На Закарпатье произошел пожар в Долине нарциссов

Ранее в Харьковской области выгорел природный заказник Ковыльная степь. Масштабный пожар уничтожил большую часть природного заказника, площадь которого составляет около 70 гектаров.

В Киеве горела база отдыха: есть жертвы

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet