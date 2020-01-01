В Виннице вводят ограничения на въезд

На въездах в город будут работать карантинные посты, на которых будут проводить скрининг температуры и дезинфекцию транспортных средств.

Вечером в субботу в Виннице будут введены ограничения на въезд в город из-за ужесточения карантинных мер для противодействия коронавирусу COVID-19. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции на своей странице в Facebook 28 марта.

По данным полиции, с 20:00 въехать в Винницу можно будет только с киевского, немировского и хмельницкого направлений. На въездах будут работать карантинные посты, на которых будут проводить скрининг температуры и дезинфекцию транспортных средств.

"Обращаемся к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанных с карантинными мерами, ограничить свое передвижение и без необходимости оставаться дома", – заявили в полиции.

Ранее на этой неделе власти Сум ограничили въезд для тех, кто не зарегистрирован в облцентре, не имеет здесь недвижимости или не работает в городе.

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