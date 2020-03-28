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Карантин в Украине: преступность снизилась на 30%

Комментариев: 2
Сейчас "наибольшим преступлением" в стране является нарушение карантинного режима, отметил Арсен Аваков.
Боец Нацгвардии на въезде в Киев
Боец Нацгвардии на въезде в Киев

С начала введения карантина в Украине существенно снизился уровень преступности, однако активизировались мошенники. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД в субботу, 28 марта.

По данным Авакова, с начала карантина уровень преступности в стране сократился на 30%. При этом правоохранители фиксируют активизацию мошенников, которые пытаются нажиться на ситуации с коронавирусом.

"Мы очень активно стараемся реагировать на все фейки. Например, недавно была ситуация, когда рассылались смс-сообщения о том, что будто какая-то фирма должна была ходить по квартирам и дезинфицировать помещения. Полиция это отслеживала. Отсылали смс-сообщения с предупреждением, что это мошенники. Но такие преступления – не системные", – рассказал он.

Аваков добавил, что сейчас "наибольшим преступлением" в стране является нарушение карантинного режима.

"Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружающих. Пока нам не нужно чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным... Если придется ввести комендантский час, как это уже сделали в ряде европейских стран, то придется вводить и чрезвычайное положение", – добавил глава МВД.

Напомним, в Харьковской области полиция разыскала 10 человек, которые вернулись из-за границы и нарушили режим самоизоляции. Ко всем ним будут приняты меры, в соответствии с действующим законодательством Украины.

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Теги: преступления, МВД, полиция, преступность, мошенничество, МВД Украины, мошенники, карантин, Аваков, Коронавирус, Арсен Аваков, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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WTF2wtf    29.03.2020, 00:01
Оценка:  +17
WTF2wtf
У карманников наверное вообще безработица?
темп    28.03.2020, 23:32
Оценка:  +3
темп
Конечно снизилась,все дома сидят. Как, минимум квартирные кражи невозможны в присутствии хозяев дома....
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